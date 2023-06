La historia del “fracaso” de Pep Guardiola detrás del sorprendente mensaje que le dedicó Julia Roberts luego de ganar la Champions League

Julia Roberts felicitó a Pep Guardiola por la obtención de la UEFA Champions League

Pep Guardiola puso fin a una racha de 12 años sin ganar la UEFA Champions League y la obtención con el Manchester City también fue la primera fuera del Barcelona después de su reinado con el Blaugrana en 2009 y 2011, pero este título trajo a colación una vieja frase de su autoría enunciada meses atrás sobre su idolatría con Julia Roberts, que tuvo su correlato en la final disputada contra Inter en Turquía.

El 14 de marzo pasado, los Ciudadanos bailaron 7-0 al RB Leipzig en medio de una actuación consagratoria de Erling Haaland anotando cinco goles en el Etihad Stadium para firmar el pasaje a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En conferencia de prensa, Guardiola se deshizo en elogios para su dirigido, pero se guardó un momento para manifestar que una posible coronación en esta competición no iba a alcanzar a suplir el vacío que le provocó la actriz de Hollywood.

“Pase lo que pase en esta temporada de la Champions, incluso si ganamos esta y las próximas tres seguidas, seré un fracaso”, comenzó. Su introducción dejó paso a la llamativa explicación del español: “Voy a contarles algo. Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Estos son mis tres ídolos. Julia Roberts hace años llegó a Manchester. No en la década de 1990, cuando Sir Alex Ferguson ganó título tras título. Llegó cuando éramos mejores que el United. Y fue a visitar al Manchester United. Ella no vino a vernos”.

La presencia de Julia Roberts en un partido de pretemporada del Manchester United

La situación aludida sucedió hace siete años, cuando la mujer visitó Old Trafford para observar el 1-1 ante West Ham el 27 de noviembre de 2016 y se dio el lujo de pisar el césped durante su visita. Al año siguiente, estuvo en las instalaciones donde se hospedaban los Diablos Rojos junto a sus hijos en medio de una pretemporada en Los Ángeles, se fotografió con algunos jugadores como Juan Mata y Marouane Fellaini y el 23 de julio de 2017 dijo presente en el Levi’s Stadium para ver la victoria por penales del equipo de José Mourinho ante Real Madrid.

En esa sintonía, Pep siguió con sus palabras dedicadas para su principal referente por fuera del fútbol: “Incluso si gano la Champions, eso no se compara con el hecho de que Julia Roberts vino a Manchester y no vino a vernos. Incluso si gano, no se comparará con la decepción que tuve”. Un día después de estas palabras, el perfil oficial del United se burló del entrenador. “Retrocediendo a cuando Julia Roberts visitó Old Trafford”, publicó en Twitter con imágenes de la recorrida hecha en el Teatro de los Sueños.

"Felicitaciones, Pep Guardiola, por guiar a tu equipo a ser el campeón de la UEFA Champions League", escribió Julia Roberts

Sin embargo, la consagración del City en Estambul con el único gol de Rodri generó un mensaje sorpresivo de Roberts en redes sociales. “Felicitaciones, Pep Guardiola, por guiar a tu equipo a ser el campeón de la UEFA Champions League”, escribió en su cuenta personal de Instagram con una imagen que incluyó al técnico besando el trofeo ganado en el Estadio Olímpico Atatürk.

Esto podría ser un remedio que alivianaría la sensación de “fracaso” personal en el propio conductor sin lugar a dudas, aunque no se sabe si se avanzará en la amistad para empezar a convencerla de cambiarse al clásico rival, ya que la pretemporada del campeón europeo se haría en Asia, donde ya hay arreglado un amistoso con el Bayern Múnich en Tokio. Para colmo, Manchester United regresará a los Estados Unidos tras cinco años de ausencia, donde se medirá al Arsenal el próximo 22 de julio en Nueva York, y podrá seguir acrecentando la fidelidad con su fanática privilegiada.

"Retrocediendo a cuando Julia Roberts visitó Old Trafford", escribió la cuenta oficial del Manchester United

