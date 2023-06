Argentina volvió a entrenarse en China: la formación que analiza Scaloni ante Australia y la posible ausencia de Messi ante Indonesia

Otamendi, Lo Celso, Guido Rodríguez, Palacios, Messi y Garnacho en la foto luego del entrenamiento del martes en Beijing (@Argentina)

La selección argentina continúa con su preparación en China, donde jugará un amistoso el próximo jueves 15 de junio (9 de la mañana de Argentina) ante su par de Australia. En medio del desborde y la euforia de los ciudadanos en Beijing por la presencia del equipo campeón del mundo en su tierra, el conjunto que comanda Lionel Scaloni se entrenó en el estadio Nido de los Pájaros de cara al duelo frente a los Socceroos que reeditará los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La tarde en el estadio comenzó con trabajos en el gimnasio del Predio Olímpico y finalizó con una práctica de fútbol en espacio reducido -50 metros- donde alternaron tres equipos de ocho jugadores. Del entrenamiento participaron los siguientes jugadores: Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Giovanni Simeone, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Walter Benítez, Alejandro Garnacho, Leonardo Balerdi,Facundo Medina, Exequiel Palacios, Facundo Buonanotte, Cristian Romero, Nico González, Thiago Almada y Nicolás Otamendi.

Si bien el entrenador no confirmó ni paró en el último ensayo al probable once titular que saltará al campo de juego del Estadio de los Trabajadores en la capital china, se da por hecho que el capitán será de la partida y podría ser su única presencia en la gira, que concluirá el lunes 19 frente a Indonesia en Yakarta.

El equipo que se iniciaría ante Australia sería sin grandes sorpresas de acuerdo a lo visto en las últimas presentaciones y en el pasado Mundial. Es decir que Dibu Martínez sería el arquero; en defensa, la línea de cuatro característica con Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y la duda: Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña. En el mediocampo estarían Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En tanto que en el ataque Messi estaría acompañado de Ángel Di María y Julián Álvarez, quien arribará en las próximas horas a China.

Los jugadores de la Selección hicieron trabajos en el gimnasio (@Argentina)

En cuanto a la presencia de Messi, según pudo averiguar Infobae, estaría en cancha para el duelo ante el seleccionado de Oceanía y una vez concluido iniciaría su período de vacaciones previo a su llegada al Inter Miami de la Major League Soccer. Por lo que no estaría para jugar el segundo partido de la Scaloneta en Indonesia.

El último entrenamiento previo al encuentro ante los australianos será el miércoles por la mañana y ahí Scaloni determinará la formación titular. Cabe destacar que en esta nueva lista se sumaron nuevas caras en la Mayor como la del arquero Walter Benítez (PSV Eindhoven), el ex defensor de Boca Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Facundo Buonanotte (Brighton) y la reaparición del ex River Lucas Ocampos (Sevilla), quien había estado en consideración de Scaloni en el inicio de su ciclo y luego fue quedando rezagado. Además, Alejandro Garnacho tuvo su segunda convocatoria tras el llamado a los amistosos de marzo ante Curazao y Panamá, a los cuales no pudo asistir por una lesión.

* El probable equipo de la Selección para enfrentar a Australia en China

