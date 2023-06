Los 21 argentinos que ganaron la Champions League

Lionel Messi, Fernando Redondo, Ángel Di María y Diego Milito son parte de esta lista

La UEFA Champions League finalizará este sábado con un cruce atrapante que se desarrollará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul entre Manchester City e Inter de Milán. Ambos equipos tuvieron un camino arduo para llegar a esta instancia y los condimentos del encuentro estarán marcados por la posibilidad de que Julián Álvarez y Máximo Perrone o Lautaro Martínez junto a Joaquín Correa se suban al pedestal privilegiado de los 21 argentinos que ganaron este trofeo en toda su historia.

Te puede interesar: Salen a la luz las emotivas palabras de Florentino tras ganar la decimocuarta: “Hemos ganado la Champions sin querer”

La Araña y el Toro son las caras más visibles de la Albiceleste en la contienda que tendrá lugar en Turquía. Con 17 goles en 49 partidos del curso, el ex River Plate buscará hacerle frente al ex hombre de Racing, quien marcó 28 tantos en 56 presentacones. En este sentido, Correa es la carta de recambio ofensivo del Nerazzurro y Perrone, que llegó hace un semestre y sumó minutos en la FA Cup y la Premier League, podría ir al banco de los suplentes. El cuarteto está en condiciones de unirse a una nómina con nombres ilustres de la talla de Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi.

LOS CAMPEONES ARGENTINOS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Te puede interesar: El hermoso dilema de Julián Alvarez

*La lista de 21 jugadores argentinos sólo contempla a aquellos que hayan sumado minutos con los equipos campeones

5 títulos: Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial

Alfredo Di Stéfano jugó en River Plate, Huracán, Millonarios de Colombia, Real Madrid y Espanyol

Ambos son los más ganadores de estas latitudes con trofeos logrados en su totalidad con el Real Madrid entre 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 y 1959/60. Estas ediciones habían sido las primeras en la historia de la Copa de Europa y nunca más volvió a ocurrir que un equipo ganara el pentacampeonato en fila. La Saeta Rubia fue uno de los mejores jugadores de la historia y vistió las camisetas nacionales de su país natal y, también, España. En consonancia, Rial tuvo un pasado en La Furia Roja y fue su compañero en ese plantel de la Casa Blanca que dominó en Europa.

Te puede interesar: De Shakira a Mbappé, Neymar y Nicki Nicole: las celebridades en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

4 títulos: Lionel Messi

La última Champions League ganada por Lionel Messi sucedió ante Juventus en 2015 (Getty Images)

La Pulga fue la figura del plantel comandado por Pep Guardiola en el Barcelona. Luego de ser campeón en 2006 con la dirección de Frank Rijkaard, se erigió en la estrella del Blaugrana para levantar las ediciones finalizadas en 2009, 2011 y 2015, esta última bajo la tutela de Luis Enrique. Salvo la primera y la última, marcó goles cruciales que definieron los compromisos.

3 títulos: Fernando Redondo y Rogelio Domínguez

Fernando Redondo es el único jugador argentino en ganar la Champions League con dos clubes distintos (Getty Images)

El padre de Federico, volante de las inferiores de Argentinos Juniors, demostró todo su talento en el Real Madrid para levantar las Champions League 1997/98 y 1999/2000, mientras que volvió al cetro continental con la camiseta del Milán en la 2002/03. Es el único que logró hacerlo con dos clubes distintos. Domínguez comparte una similitud con Redondo, ya que ambos ganaron finales con el Merengue, aunque el arquero lo hizo en 1958, 1959 y 1960.

2 títulos: Javier Mascherano, Luis Carniglia y Helenio Herrera

Javier Mascherano levantó una Champions League (Grosby Group)

El mediocampista central fue uno de los laderos más cercanos de Messi en su estadía por el Barcelona. Ambos compartieron los títulos logrados por el emblema de la selección argentina, ya que el Jefecito levantó el premio en 2011 y 2015.

Por otro lado, Carniglia y Herrera son los únicos entrenadores argentinos de la historia en ganar esta competición. El primero lo hizo bajo el mando del Real Madrid durante las campañas 1957/58 y 1958/59, mientras que el Mago es el más ganador entre los técnicos de su misma nacionalidad con 16 conquistas, entre ellas ganó la Champions League 1963/64 y 1964/65 con el Inter de Italia.

1 título: Diego Milito, Walter Samuel, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Carlos Tevez, Ángel Di María, Juan Pablo Sorín, Albano Bizzarri, Santiago Solari, Roque Olsen, José Chamot, Maximiliano López y Gabriel Milito.

Diego Milito anotó los dos goles del Inter ante el Bayern Múnich para ganar la Champions League (Getty Images)

Los primeros cuatro nombres entraron en la historia del último finalista de la actual edición al ganar la tercera Liga de Campeones en el palmares del Nerazzurro. El cuarteto venció en la final al Bayern Múnich en la temporada 2009/10 con el aliciente de que el Príncipe anotó los dos goles de su equipo para derrotar al elenco de Louis van Gaal.

En distinto sentido, el Apache fue campeón con el Manchester United en el curso 2007/08, Di María fue la figura del Real Madrid para vencer al Atlético de Madrid en la final de 2014 en Lisboa, Santiago Solari hizo lo propio con la entidad capitalina en 2001, Albano Bizzarri fue compañero de Redondo en la Orejona obtenida en la edición 1999/2000 y Roque Olsen cosechó este logro con la escuadra en compañía de Di Stéfano y Rial en 1955/56.

Esta última edición encierra una de las particularidades, ya que Olsen también integró el plantel coronado en 1957, pero UEFA no lo toma como campeón por no haber sumado minutos. Esto mismo sucede con Wilfredo Caballero, quien fue parte del Chelsea que venció al Manchester City en 2021, pero ocupó el banco de suplentes durante los 13 partidos y no se lo toma como ganador legítimo según la entidad que organiza el evento.

Gabriel Milito conquistó la Liga de Campeones en la campaña 2010/11 con la compañía de Messi y Mascherano y Maximiliano López también llegó a ser compañero del capitán de la selección argentina en el título levantado con el Culé en 2006. A pesar de que solo jugó un partido, Juan Pablo Sorín comienza a cerrar esta nómina después de vestir la camiseta de la Juventus en la temporada 1995/96 y José Chamot integró el plantel del Milan que venció a la Vecchia Signora en Old Trafford para alzar el trofeo en 2003.

Carlos Tevez fue campeón con el Manchester United en el curso 2007/08 ( Getty Images)

Seguir leyendo: