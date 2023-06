Impactante actuación del elegido de Scola para clasificar a Argentina al Mundial Sub 17 de básquet: anotó 28 puntos y capturó 26 rebotes

Argentina se clasificó al Mundial Sub 17 de básquet: la actuación de Iván Prato

La Generación Dorada de básquet sembró una semilla en Argentina que sigue dando frutos décadas más tarde. Aunque el equipo mayor quedó afuera del Mundial meses atrás, la ilusión ya está colocada sobre las generaciones que se asoman para el futuro y la actuación de la Sub 17 alimenta la esperanza del país. El elenco de Juan Pablo Fernández se clasificó al Mundial de la categoría que se realizará en 2024 tras vencer a República Dominicana 74-67 con una actuación impactante de Iván Prato.

El cordobés, que cumplió 16 años en enero pasado, ratificó que es una de las grandes gemas a pulir del básquet nacional con una ficha aplastante: sumó 28 puntos, 25 rebotes, 6 tapas y 2 asistencias en 36 minutos, además de un 42 de valoración.

Oriundo de Villa María, hace apenas unos meses decidió marcharse de Unión Central de Villa María rumbo al Pallacanestro Varese de Italia que tiene a Luis Scola como propietario y CEO. No es nuevo el foco sobre Prato, ya que en 2022 participó del Mundial Sub 17 en España con apenas 15 años y fue uno de los líderes del elenco Sub 15 que perdió la final del Sudamericano contra Brasil también el año pasado.

Prato, que mide casi 2 metros 10 centímetros, había sido un factor clave desde otro rol en las victorias ante México (9 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en 27 minutos) y contra Puerto Rico (14 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia en 18 minutos) de fase de grupos, más allá de que también estuvo presente en la derrota contra Estados Unidos.

Iván Prato (N°15) tuvo una actuación imponente (Foto: (@cabboficial)

Sin embargo, el líder del equipo venía siendo el norteamericano con raíces argentinas Tyler Kropp, que sumó 21 puntos y 16 rebotes contra los mexicanos y 12 puntos y 14 rebotes contra los puertorriqueños. Contra Dominicana, Kropp, que milita en el Olentangy Liberty High School de Estados Unidos, fue el compañero ideal de Prato con 15 puntos y 15 rebotes en 29 minutos de acción.

Kropp tiene 16 años, mide 2,04 M y cuenta con nacionalidad argentina por su madre Mabel, que en 1996 emigró a Estados Unidos y tuvo a Tyler con David Kropp.

Prato y Kropp son los líderes del equipo U17 (Foto: @cabboficial)

Con Kropp y Prato como referentes, la Albiceleste sacó el pasaje al Mundial Sub 17 que se desarrollará durante el 2024 en Turquía. El dato sobresaliente es que el histórico ex capitán de la Generación Dorada, Luifa Scola, está siguiendo de cerca este Sudamericano que se disputa en Yucatán (México) porque el plantel juvenil tiene entre sus participantes a su hijo, el alero Tomás Scola, que luce el 4 en su espalda como el padre.

Tomás tiene 16 años recién cumplidos, mide 2 metros y milita en el Varese de su padre: promedia casi 17 minutos en cancha durante los cuatro partidos que disputó Argentina y ostenta alrededor de 4 puntos por juego.

Más allá de la clasificación asegurada, el representativo nacional continuará en actividad este sábado: disputará las semifinales contra Canadá (desde las 23) en busca de la gran definición que será contra el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Puerto Rico.

Cabe destacar que Estados Unidos ganó todos los Sudamericanos U17 desde que se empezaron a disputar en 2009 y Argentina es el segundo en esa tabla, gracias a que alcanzó cuatro veces la final de las siete ediciones disputadas. Las tres veces que no estuvo en el partido definitorio ganó el bronce en una y perdió dos veces el choque del cuarto puesto.

El foco ahora será el de hacer pie en la Copa Mundial de la categoría, luego de haber quedado afuera en fase de grupos en el primer Mundial del 2010, marcharse en cuartos de final del siguiente en 2012, despedirse en octavos de final de la ediciones 2014, 2016 y 2018. La última cita, en 2022, tampoco fue fructífera: Argentina cayó en octavos contra Eslovenia.

