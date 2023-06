El show de Sabatini y Dulko en la derrota contra Davenport y Radwanska: la gran Willy que desató una ovación en Roland Garros

A diferencia de lo que sucedió el año pasado, la pareja argentina conformada por Gabriela Sabatini y Gisela Dulko no llegará a la final del Torneo de Leyendas de Roland Garros. En esta oportunidad cayeron por 7-6 y 6-4 ante la pareja conformada por la la estadounidense Lindsay Davenport y la polaca Agnieszka Eadwanska en el Court Suzanne Lenglen.

Pese a la caída, el dúo albiceleste volvió a dejar varios highlights que hicieron levantar a todos los presentes de sus asientos. La jugada más impresionante la protagonizó la ex número tres del planeta al salvar una pelota realizando una gran Willy y luego rematando el punto yendo a la red.

“Tremendo. El talento de Gaby… Si hago esa gran willy me quedó ahí enredada. No sé cómo hace, le tendrías que preguntar”, confesó Dulko en diálogo con ESPN una vez finalizado el encuentro. La ganadora del US Open en 1990, en cambio, añadió: “Fue muy divertido. Nos queríamos ir de la cancha, con ese punto ya estaba. La pasamos bien. Las chicas tienen buena onda, es lindo estar con ellas. A Radwanska no la conocía. Está bueno”.

En su análisis, Sabatini manifestó que “fue un partido difícil, tuvimos nuestras oportunidades pero la pasamos bien. Hicimos lindos puntos y la pasamos bien, que es lo importante”. Luego, Dulko sembró un interrogante sobre la presencia de la pareja el próximo año en el torneo: “Fue el último partido, se termina un nuevo Roland Garros. Pero muy feliz de estar acá, de compartir esto con Gaby. Somos privilegiadas de jugar en el Suzanne Lenglen”. Vale recordar que en su anterior compromiso fueron superadas por 6-4 y 6-3 por la danesa Caroline Wozniacki y la francesa Nathalie Tauziat.

También se animaron al torneo “Leyendas Mixtas”, donde Sabatini junto al sueco Mats Wilander derrotaron a su compatriota y al ucraniano Andrei Medvedev por 6-7 (6), 6-2 y 10-8. El ucraniano de 48 años que llegó a ser 4 del mundo ATP en 1994 y obtuvo 11 títulos a lo largo de su trayectoria profesional. Del otro lado, Sabatini compartió con el mítico Wilander (58 años) que alcanzó el 1 del mundo en 1988 y sumó 33 coronas en toda su trayectoria.

Las argentinas en la edición del 2022 habían logrado el subcampeonato del torneo de leyendas femenino tras caer en la final ante la dupla italiana conformada por Flavia Pennetta y Francesca Schiavone por 1-6, 7-6 (4) y 10-6.

