Las dos estrellas de Miami Heat que reaccionaron al fichaje de Messi durante las finales de la NBA: la broma de Lowry y la emoción de Butler

Lionel Messi ya empezó a revolucionar Estados Unidos unas pocas horas después de anunciar que tiene encaminado su fichaje por el Inter Miami de la MLS. La ciudad por estos días tiene el foco puesto en las finales de NBA, pero inclusive con ese gran evento en desarrollo el tema Messi se instaló con fuerza a punto tal que dos figuras de Miami Heat se refirieron al suceso tras enfrentar a Denver Nuggets.

“¡Hombre, está recibiendo mucho dinero!”, fue la primera reacción de Kyle Lowry para despertar las risas de los presentes. El jugador de 37 años, que arribó a Miami la temporada pasada luego de una extensa trayectoria por Memphis Grizzlies, Houston Rockets y Houston Rockets, hizo un análisis más detallado del impacto que tendrá el arribo del argentino tras la broma: “Va a ser increíble... La MLS es una gran liga. Creo que saben cómo ofrecer el producto. Traer a uno de los mejores futbolistas del mundo y traerlo aquí va a ser increíble. Va a traer una afición diferente. Va a conseguir más ingresos. Va a haber un gran ambiente cuando construyan el estadio. Los aficionados lo van a disfrutar”.

Lowry se había mostrado con la camiseta de la selección argentina de Lionel Messi en un partido luego que el equipo albiceleste alzara la Copa del Mundo en Francia. “Creo que es fantástico para el fútbol en Estados Unidos, especialmente aquí en Miami”, aclaró. Hasta el momento, el base sumó 26 minutos en la derrota inicial ante los Nuggets 104-93 (11 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), estuvo otros 24 minutos en cancha en la victoria 111-108 (9 puntos y 3 asistencias) y completó 29 en la reciente caída 109-94 (9 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes).

Mientras se preparan para disputar el cuarto duelo de la serie este viernes (desde las 21.30) en el Kaseya Center de Miami, el tema también fue abordado por Jimmy Butler, la gran estrella del equipo de NBA que busca el cuarto título. “Es muy bueno. Obviamente él es uno de los más grandes jugadores en ese hermoso deporte. Estoy muy emocionado por la ciudad de Miami de recibir un jugador de su calibre”, expresó la figura de 33 años que desembarcó en esta franquicia para la temporada 2019/20.

Jimmy Butler se mostró emocionado ante el arribo de Messi a Inter Miami

Butler jugó 38 minutos en el primer juego (13 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias), para luego completar 40 minutos en los dos siguientes juegos de su equipo: marcó 21 puntos en el primero (con 9 asistencias y 4 rebotes) y completó 28 puntos en el último (4 asistencias). “Estoy muy emocionado por Miami de muchas maneras, obviamente porque estamos en las finales y tenemos la oportunidad de hacer algo especial. Y ahora está él aquí, creo que... Ya sabes, todo el fútbol y los fans del fútbol vendrán aquí. y tendremos la oportunidad de verlo competir aquí. me siento agradecido por eso”, reflexionó sobre el fenómeno Messi que ya está robándose la atención.

No es un detalle menor en este caso que Butler viajó a Argentina hace apenas unos meses, cuando decidió ausentarse del All Star Game y recorrió Buenos Aires en febrero. Inclusive tuvo un particular momento en la Bombonera cuando se quedó encerrado en un ascensor.

Butler durante su visita a la Bombonera

