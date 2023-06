16 frases de Sergio Agüero: la charla que tuvo con Messi sobre su arribo al Inter Miami, la relación “amor-odio” con Guardiola y la colecta de Independiente

La transferencia de Lionel Messi al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) fue el anuncio futbolístico más importante en lo que va de 2023 después de las negociaciones truncas que se tejieron para su llegada en Arabia Saudita o su posible regreso al Barcelona. Ninguna de las tratativas prosperó en el horizonte cercano. El astro de la selección argentina dio su palabra oficial para anunciar su nuevo club y este jueves uno de sus mejores amigos analizó esta noticia que dio un giro rotundo en el mapa de este deporte.

Te puede interesar: El filoso dardo de Benjamín Agüero al PSG tras la despedida de Lionel Messi

En un extenso reportaje brindado a ESPN, Sergio Agüero abordó distintas aristas como la situación económica de Independiente, su particular relación con Pep Guardiola y ciertas apreciaciones de su hijo Benjamín, aunque uno de los principales focos de la entrevista giró en torno a la novedad que representó el arribo de Leo a la MLS. Entre risas, bromeó por la cercanía que tendrá con su ladero en ofensiva, ya que él tiene una propiedad en Florida. “Sí, se va a Miami. Qué lindo. Me sigue a todos lados, es increíble ja. Lo tendré que bancar ahí. Lo tendré como vecino. Acabo de pedirle una entrada y me dijo que ya estaba todo vendido. No hay entradas”, contó con un ánimo descontracturado. Y sumó: “Todas las veces que pueda ir para verlo lo haré”.

“Fue sorprendente para todos porque se hablaba mucho del Barcelona, pero al final la decisión la tiene él y creo que buscó más la felicidad que seguir con esa presión de seguir ganando”, profundizó sobre los motivos que derivaron en su determinación de abandonar las luces del Viejo Continente. Sin embargo, el gen competitivo lo acompañará a su nueva expedición, ya que reveló un amistoso diálogo que mantuvo con el campeón del mundo sobre la apremiante posición de la entidad estadounidense (marcha último en la Conferencia Este): “Le acabo de mandar la tabla hace un rato y le dije: ‘Tu equipo está para atrás’. Mejor que lo meta en los playoffs. ¿Qué me dijo? Se me caga de risa, me dijo que tienen que entrar en los playoffs”.

Te puede interesar: Así fue el festejo de cumpleaños del Kun Agüero en Dubái junto a su pareja y a bordo de un yate

En este sentido, se refirió a su salida del París Saint-Germain haciendo referencia a un comentario de Benjamín Agüero después del último partido de Messi ante Clermont. El PSG lo había homenajeado en sus redes sociales bajo el mensaje “Merci Messi” y el único hijo del Kun respondió: “Era mucho para ustedes”. Ante esto, su padre tocó la salida del crack de Francia. “Hasta Benja puso un mensaje. Ya salió al padre este... Me mandaron lo que publicó y le mandé un mensaje: ‘¿Qué hiciste?‘. Me dijo que nada, que había respondido un mensaje. Bueno, qué le voy a decir. Ya está”, declaró resignado. Ante la gran repercusión que tuvo el comentario, añadió: “Tiene casi 20.000 likes. Mamá... Benja es muy fanático de Leo”.

Ya instalado en Estambul para ver su primera final de la Champions League como espectador, Agüero analizó el encuentro de este sábado entre Manchester City e Inter de Milan. Además, puntualizó en Pep Guardiola y aprovechó para contar cómo inició su vínculo con el entrenador en el vigente campeón de la Premier League. “Nuestra relación empezó con una mezcla de amor y odio. Con el tiempo, lo terminé entendiendo y él a mí. Terminamos juntos intentando llevar al club a lo más alto. Por ejemplo, él sabía que no era un jugador de ir a presionar y un día me llamó a la oficina y me dijo que sabía que había cosas que no iba a hacer. Entonces, me iba a poner con un defensor y ese defensor no podía salir jugando. Claro, estaba contento. Me iba a al lado del defensor y lo seguía. Así, ganaba más energía para cuando había que atacar. Los dos entendimos cuál era el funcionamiento mío. A veces, apostaba por Gabriel Jesús cuando el rival tenía dos centrales con mejor pie porque él tenía más resistencia”.

*La opinión del Kun Agüero sobre la posibilidad de que Messi juegue el Mundial 2026

Te puede interesar: Inter Miami despidió al técnico Phil Neville mientras prepara la gran oferta para Lionel Messi: el entrenador argentino que suena como candidato

Por otro lado, fue consultado por el panorama institucional de Independiente, donde debutó profesionalmente, después de la colecta iniciada por Santiago Maratea para pagar las deudas de la entidad. “Por un lado, estuvo muy bien poder ayudar al club. La gente enseguida empezó a colaborar. Después, yo hablé con (Federico) Mancuello. No voy a contar, pero hemos tomado algunas decisiones para poder hacer algo con el club. Estamos tratando de hacer algo lindo entre ex jugadores de Independiente”.

En consonancia, pidió una revisión exhaustiva de las cuentas y enfocó su mirada en la nueva conducción, a cargo de Néstor Grindetti: “Lo importante es cómo se administra el club. Puede venir Maratea, Messi o yo, pero el tema es la administración del dinero. Si juntamos la plata y después la deuda sigue estando... Con la colecta, nos olvidamos de la deuda. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué no la investigan? ¿Dónde está? Quiero un montón a Independiente, pero la cosa no viene bien desde hace años. Más que juntar el dinero, es una cuestión administrativa. ¿Después, cómo sigue el club?”.

“Me escribieron los nuevos dirigentes. No diré quiénes, pero algunos no me contestaron más. Me mandaron mensajes y me querían contar cómo era la situación del club, pero les dije la verdad. No me tenían que contar nada porque tengo gente que conozco y sé cómo está. Les comenté que ojalá puedan ayudar al club, pero sobre todo deben administrar al club amándolo y no por beneficios propios. Algunos lo toman así y trato de alejarme. Les dije que si ellos no lo podían solucionar y tenían que buscar gente para salvarse el culo, es un problema de ellos. El que va al club tiene que asumir la responsabilidad y hacer lo mejor para que esté bien. Si eso pasa, los resultados vienen solos”, explicó.

Además, pidió sostener un equilibrio entre lo económico y lo futbolístico para no desatender ningún área y aclaró que en la actualidad no piensa en participar políticamente: “Nunca se sabe qué puede pasar. Siempre que me necesitaron, estuve, pero no me gusta que usen mi imagen para beneficio propio. Siempre que lo ayudée fue por atrás, nunca lo anuncié. Ayudo porque quiero y amo a Independiente. Me gustaría participar, pero tengo 1000 ocupaciones y prefiero seguir como estoy disfrutando a mi manera. Tengo un equipo de eSports y otro en la Kings League. Estar en un club te lleva mucho tiempo y hoy no lo estoy pensando”.

* La opinión de Agüero sobre Julián Álvarez

MÁS FRASES DE SERGIO AGÜERO

La posibilidad de que Messi juegue el Mundial 2026: “Hay que dejar una puerta abierta. Conociéndolo a él, que se cuida mucho el físico, creo que hay que dejar una puerta abierta. Obviamente, no va a estar al nivel del último Mundial, pero es Messi. Al final, en una pelota parada te puede hacer un gol. Hay que dejar una puerta abierta, o dos ja”.

Su consejo para su hijo Benjamín, que juega en las inferiores de Tigre: “Si ama el fútbol y quiere ser jugador, le tiene que meter muchas ganas y disciplina, porque sino prefiero que estudie. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, a los 14 años dejé. Yo ya estaba en Tercera y entrenábamos a la mañana y a la tarde, y tuve que dejar. Y él tiene la oportunidad de estudiar, pero que le guste el fútbol le va a sacar mucho tiempo. Después se verá si juega o no, pero debe tener disciplina. Eso es lo más importante para ser futbolista. Tiene beneficios por el apellido y la presión la va a tener también. Desde chico, convive con la presión de que su abuelo es Maradona y su padre es el Kun Aguero. Él convive con eso y bastante bien lo está llevando, pero tiene que asumir que si juega en Primera siempre habrá críticas y tiene que soportar y ser fuerte de la cabeza. Conocí muchos jugadores talentosos en el barrio que eran mejores que yo, pero no tenían cabeza. Eso lo es todo”.

La labor de Julián Álvarez en el Manchester City y una posible salida: “Julián tiene un estilo diferente a Haaland. Pep lo hace jugar como extremo y mediapunta. Yo siempre dije que le iba a gustar porque en momentos que el equipo está medio parado Julián al entrar es medio agresivo a la hora de defender y eso empuja al mediocampo y a la defensa. ¿Si se tiene que ir? Yo aguantaría en el City porque es un club... Si lo llaman de algún club grande como Barcelona, Bayern Múnich o Real Madrid que te garantizan ser el centrodelantero titular, lo pensaría”.

El rendimiento de Lautaro Martínez en el Inter de Milán: “Fue evolucionando y aprendiendo todos los años. Ha hecho una gran temporada, pero en esta estoy con el City. Me alegra que le haya ido tan bien”.

El elogio para Alexis Mac Allister por su llegada a Liverpool: “Con la calidad que tiene, iba a calzar en cualquier equipo top de la Premier League. Ya demostró su calidad en el Brighton y al Liverpool le va a venir bien un jugador de su calidad”.

Seguir leyendo: