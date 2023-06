Casper Ruud barrió a Alexander Zverev y se enfrentará a Novak Djokovic en la final de Roland Garros

Casper Ruud venció a Alexander Zverev en sets corridos y se medirá ante Novak Djokovic en su segunda final consecutiva de Roland Garros. El número 4 del mundo hizo imponer la distancia en el ranking ATP con el alemán para llevarse los tres parciales por 6-3, 6-4 y 6-0 y ahora buscará el primer Grand Slam de su carrera ante Nole.

Tras semejante victoria, el flamante finalista habló de cara al público de lo que fue el partido: ”Hoy he jugado muy bien desde el principio, no quise pensar mucho para que no me invadan las emociones y estoy feliz de haber ganado”. Además, se manifestó sorprendido por haber llegado de nuevo a esta instancia: “Nunca me pasó por la cabeza ser favorito para llegar a la final, obviamente que me encanta, aquí estamos, dos semanas después de arrancar se ha vuelto a cumplir mi sueño”.

Con respecto a la gran final que se disputará este domingo, con televisación de ESPN, adelantó que no será sencillo: “El año pasado me tocó Rafa (Nadal), ahora Nole... Son dos de los jugadores más duros de la historia, pero voy a jugar sin mucho en mi cabeza, disfrutar lo máximo que pueda pero sé que va a ser durísimo. Daré lo mejor, Nole va por su 23 Grand Slam y yo por el primero. Esperemos que sea un gran partido”.

El noruego de 24 años llegó a esta instancia después de eliminar al sueco Elias Ymer (155), el italiano Giulio Zeppieri (129), el chino Zhang Zhizhen (71), el chileno Nicolás Jarry (35) y el danés Holger Rune (6). Por otro lado, el alemán que ocupa la 27° ubicación del escalafón sacó al sudafricano Lloyd Harris (294), el eslovaco Alex Molčan (86), el estadounidense Frances Tiafoe (12), el búlgaro Grigor Dimitrov (29) y, en cuartos de final, venció al argentino Tomás Etcheverry (49) en cuatro sets.

Cabe recordar que Ruud defendía los puntos de la final perdida ante Rafael Nadal en sets corridos y venía de alzarse en abril pasado con el ATP 250 de Estoril, su único título en 2023 después de haber cosechado otros nueve trofeos en su carrera con la particularidad de que nunca ganó un Grand Slam. El año pasado cayó frente a Carlos Alcaraz en el último duelo del US Open.

