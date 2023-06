10 frases de Lionel Scaloni: el consejo a Messi sobre su futuro, por qué no convocó a Armani, la baja de Montiel y su plan con Garnacho

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, emprendió su viaje para el continente asiático en la tarde de este martes con vistas a los amistosos ante Australia en Beijing, China, e Indonesia en Yakarta del próximo 15 y 19 de junio, respectivamente. Antes de subirse al avión, el campeón del mundo dejó sus impresiones de cara a los primeros encuentros fuera del país después de la gesta en Qatar y se refirió al armado de la lista de convocados para estos duelos.

En diálogo con los medios, Scaloni fue consultado por la ausencia de Franco Armani en la nómina, quien fue reemplazado por su colega del PSV, Walter Benítez, y aclaró las razones que concluyeron su alejamiento para esta Fecha FIFA: “¿Recambio? No, los jugadores van a estar hasta que me digan lo contrario. Acá, el recambio ya sabemos como funciona. Franco no está porque, sinceramente, es un viaje en el que llegaría casi justo para el primer partido y, dos días después, jugamos en Indonesia. De hecho, podríamos haber convocado a otros jugadores del fútbol argentino, pero no vienen porque hay fecha hasta el día 10. No tiene mucho sentido traerlo. Lo conozco bien, sé lo que puede dar él y para nada está afuera de la Selección, salvo que me diga lo contrario”. Vale destacar que River jugará el lunes 12 de junio ante Banfield en el Sur, a tres días del primer encuentro de la Albiceleste.

Por otro lado, se refirió a la inesperada baja de Gonzalo Montiel, quien debió salir en los primeros minutos de la caída del Sevilla ante Real Sociedad por una molestia muscular en la última fecha de La Liga de España. “Gonzalo está de baja, lamentablemente. Vamos a ver si sumamos a alguno, pero estamos fuera de tiempo y es una fecha tan complicada para los viajes porque el jugador que podría venir a lo mejor llega muy justo. Seguramente, nos quedaremos así como estamos”, estimó.

Además, fue consultado sobre la citación de Alejandro Garnacho, una de las novedades de la lista divulgada a la prensa en los últimos días y declaró cuál es su intención con el extremo del Manchester United: “En principio, espero que venga y se acople al grupo. Analizaremos si jugará de entrada, si tendrá minutos, pero es ilusionante como otros chicos que tenemos. La idea es hacerlo jugar, que disfrute de minutos y ver cómo se asocia con sus compañeros”.

En distinto sentido, opinó sobre el futuro de Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, quienes finalizarán sus contratos con París Saint-Germain (PSG), Benfica y Juventus sin tener un futuro aclarado. Debido a esto, les envió un consejo a la distancia: “Sinceramente no me preocupa porque sé que al final van a jugar en buenos lugares. Lo que sí quiero y creo es que sean felices donde estén y que la pasen bien. Nada más. Nosotros no nos metemos en las decisiones futbolísticas. Analizamos los rendimientos donde estén más allá de las ligas o los países”.

El análisis de Lionel Scaloni sobre los próximos amistosos

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI EN RUEDA DE PRENSA

El armado de la convocatoria: “Hicimos una lista pensando en los que creemos que están mejor para esta fecha y son lindos partidos para jugar. Un poco lejos, eso sí, pero son lindos para jugar”

El primer rival de la gira asiática: “Australia es un rival muy difícil. Ya lo vimos en el Mundial y estuve hablando en Qatar con su entrenador (Graham Arnold). Tiene una idea buena, renovada, también ha convocado jugadores jóvenes. Es una buena prueba, pero sobre todo la expectativa es ver a algunos chicos que vienen por primera vez y darles rodaje y minutos y que se vayan acoplando a los que ya estaban”.

El futuro próximo: “Siempre decimos que hay que pensar en lo que viene y ya estamos pensando en seguir compitiendo y hacer las cosas bien después de ganar el Mundial. Tratar de no errar en las convocatorias, que vengan los mejores o los que creemos que son mejores”.

El cruce de Julián Alvarez ante Lautaro Martínez y Joaquín Correa en la final de la Champions League: “Seré neutral, que gane el mejor. Lo merecen Manchester City e Inter, han hecho un campañón y la disfrutaremos como todos los que gustan del fútbol”.

La eliminación de la Selección Sub 20 ante Nigeria en el Mundial: “Me dejo muy tranquilo cómo jugaron los chicos, cómo se brindaron, de la manera que quedaron eliminados injustamente, pero al final es lo que dijo (Javier) Mascherano: el fútbol no tiene reconocimiento al que mejor juega. Pero sí es verdad que es una buena imagen y está bueno. Se ha jugado en nuestro país, la gente ha quedado satisfecha y, a veces, no ganando también podés dejar una buena imagen. Hemos visto la sorpresa que han dado los demás equipos: Israel, mismo Nigeria y ahora Corea del Sur. Está todo muy parejo, tanto a nivel mayor como juvenil, pero nos deja satisfechos el laburo de Masche y el de los chicos. Hay recambio para el futuro”.

Su respuesta ante el elogio de un periodista a Alejo Véliz, goleador de ese equipo: “¿Te gusta? Bueno, hay muchos buenos, ilusionantes. Lo que pasa es que tenemos que ir piano a piano como dicen los italianos. Despacio, tranquilos, no nos volvamos locos. No porque hayamos sido campeones del mundo ellos tienen que estar ya en la Mayor. Que disfruten, que sigan jugando y después el entrenador de la Mayor les dará los minutos en su momento. Son chicos que estamos mirando y los valoramos para el futuro”.

