Kolo Muani volvió a recordar la tapada de Dibu Martínez en la final del Mundial y explicó por qué no le dio el pase a Kylian Mbappé

Muani volvió a hablar de la jugada de la final del Mundial

Quizás, sin darse cuenta en ese momento, el joven delantero de 24 años Randal Kolo Muani fue el protagonista de una de las jugadas que quedará en la historia de los mundiales, al desperdiciar una ocasión clara de gol que podría haber cambiado por completo el desarrollo de la final que se disputó aquel 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Lusail.

A pocos días para que se cumplan seis meses de aquel episodio, el delantero del Frankfurt no puede quitarse de la cabeza esa oportunidad que tuvo para sentenciar el marcador, y ahora volvió a recordarlo en una nueva entrevista para la televisión francesa.

“Cuando tienes la pelota te dices a ti mismo que es la tercera estrella, que podrías liberar a todo un pueblo, a toda una nación”, explicó en diálogo con Canal + Foot. Con un semblante serio, el atacante continuó: “Después de ver los videos, ves a Kylian a la izquierda y dices que puedes pasársela, pero en el momento todo va demasiado rápido. El balón baja, es ‘uno, dos y tiro’”.

“No quiero decir que siempre estoy triste y que siempre voy a llorar. No, es una fortaleza. Fallé, pero si caes en este destino, ya no existirás (...) así que me levanto y me digo que la próxima vez la voy a meter en el fondo de la red”, sentenció el jugador, que pese al fallo, en marzo volvió a ser convocado a la selección por Didier Deschamps para disputar los dos partidos de la fase clasificatoria a la Euro frente a Países Bajos e Irlanda.

El disparo de Muani pudo haber significado el gol de la victoria de Francia en la final del Mundial (Reuters)

Curiosamente, para aquella doble fecha FIFA, el francés fue protagonista de otras declaraciones en las que aprovechó para contradecir los dichos del Dibu Martínez sobre esa jugada. “No me obligó a patear ahí. No, eso es lo que decidí. Después, se estiró bien, porque hizo una muy buena parada”, aseguró.

Semanas antes, en diálogo con TyC Sports, el arquero del Aston Villa reconoció que había utilizado un truco para tapar ese disparo.

“La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarle de volea. Salí en diagonal, dejándole intencionalmente un pequeño espacio a mi izquierda, en el palo cercano. Como para decirle: ‘Ponela ahí’. Lo empujé a patear allí”, afirmó.

“Luego, cuando remató, abrí mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda para cerrarle el ángulo. Es algo en lo que había trabajado, por supuesto. El hecho de haber entrenado durante años con grandes atacantes me ayudó en esta jugada. Inmediatamente después, cuando terminó el partido, dije: ‘¡Guau, qué final!’”, sentenció.

Aquella jugada se produjo a los 120 minutos (+3), cuando el marcador reflejaba un 3-3. Tras errarlo, Lionel Messi y compañía se proclamaron campeones del mundo después de superar a Francia en la tanda de penales.

