Nicolás Paz marcó un golazo en el clásico de las filiales de Real Madrid y Barcelona

El golazo de Nico Paz en el duelo entre Real Madrid Castilla y Barcelona B

Este sábado, Barcelona B se impuso 4-2 ante Real Madrid Castilla en el clásico de las filiales de los dos clubes más importantes de España. En el marco de los Playoffs para el ascenso a la segunda división, los catalanes consiguieron la ventaja en el duelo de ida y llegan con un marcador favorable a la revancha de la próxima semana.

El partido se abrió rápido gracias al gol de Nicolás Paz. El mediocampista nacido en España pero que quiere representar a la Argentina recibió una pelota sobre el sector derecho del área, se perfiló para su zurda tras un buen amague y definió sin problemas de cara al arquero rival justo antes de los 13 minutos del primer tiempo.

El joven de 18 años, que no pudo estar en el Mundial Sub 20 con la Albiceleste porque el club español decidió no prestarlo, al menos pudo desquitarse con un gran tanto que demuestra la categoría.

El oriundo de Santa Cruz de Tenerife (España) pero de padre argentino (el ex futbolista Pablo Paz) está dando de qué hablar desde su llegada a las categorías juveniles del conjunto blanco al punto de convertirse en la joya que podría dar el salto en muy poco tiempo. Recientemente fue el experimentado mediocampista del Real Madrid, Toni Kroos, el que se pronunció sobre el joven de 18 años: “Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días. Es buenísimo”.

Lamentablemente su gol de este sábado no pudo evitar lo que fue derrota 2-4 para su equipo en el estadio Johan Cruyff. Pero, aún tiene grandes posibilidades de revertir el marcador en la revancha que se celebrará en el Alfredo Di Stefano, en búsqueda de la final del Playoff.

Si bien aún no pudo debutar con el primer equipo, Paz ya sabe lo que es formar parte de una delegación tras ser convocado por Carlo Ancelotti en dos partidos de esta temporada (vs Cacereño en Copa del Rey y Real Sociedad, en Liga). El mediocampista, que demostró ser polivalente al jugar como interior, mediapunta o falso extremo, cuenta con claras chances de ser parte de la próxima gira de pretemporada con el Real Madrid y, conocedor de lo que está generando esta pequeña máquina, el club ya puso manos a la obra y le renovó el contrato a fines del año pasado por cinco temporadas (hasta 2027).

