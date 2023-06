La reacción de los jugadores de River Plate y Defensa y Justicia cuando se enteraron de la muerte de un simpatizante en las tribunas del Monumental

El partido entre River Plate y Defensa y Justicia, válido por la fecha 19 de la Liga Profesional se suspendió a los 25 minutos del primer tiempo por la muerte de un hincha en la tribuna del Estadio Monuemtanl. Varios testigos que se encontraban en las gradas medias y bajas notaron lo sucedido y fue así que reclamaron la suspensión del encuentro.

El médico tardó un minuto y medio en llegar al lugar para constatar el fallecimiento. Allí se le informó entonces a las autoridades y se procedió a suspender el partido. El árbitro Fernando Rapallini llamó a los capitanes de los equipos para avisarles de la situación y ellos aceptaron la medida de inmediato.

Desde la seguridad se demoró la apertura de puertas para poder liberar la zona y evacuar lo más rápido posible. Media hora después de suspendido el encuentro, el estadio ya estaba vacío.

Diez minutos antes de la suspensión definitiva del partido, el juez debió detener las acciones en el campo de juego ante la insistente advertencia de los hinchas que se encontraban en la tribuna donde sucedió este lamentable hecho.

“Fuimos convocados desde el estadio de River Plate. Ustedes saben que la parte interna está cubierta por emergencias privadas, SAME cubre la vereda del estadio. No obstante eso, teniendo en cuenta la información que teníamos, se le indicó tanto a la unidad de triaje como de ambulancias del Pirovano que entren al estadio. Se corrobora el fallecimiento de un hombre que todavía no sabemos la edad. Traumatismo muy grave de cráneo, murió en el acto. Es una caída de más de 15 metros de altura. Me dicen que cayó desde la tribuna Sívori, no tengo más precisión. Se accedió, pero es en el interior del estadio”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, en el canal de noticias TN.

Hasta el momento, no hay precisiones sobre lo sucedido con este hincha que se encontraba en la Tribuna Sívori Alta y cayó a la parte baja de ese sector de la cancha ubicada en el barrio de Núñez. Las autoridades de seguridad investigan en estos momentos las cámaras de seguridad del recinto para intentar esclarecer el caso.

“El partido entre River Plate y Defensa y Justicia, que se disputaba en el Mas Monumental, fue suspendido a los 27 minutos del primer tiempo por el fallecimiento de un simpatizante del equipo local”, informó la Liga Profesional de Fútbol en un breve mensaje publicado en sus canales oficiales de las redes sociales.

Las primeras hipótesis se amparan en que se habría tratado de un suicidio y se aguarda por el comunicado oficial que brindará en instantes el club, conjuntamente con las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación.

