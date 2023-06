Continúa la fecha 19 de la Liga Profesional: Estudiantes recibe a Barracas Central, Talleres visita a Tigre y se juega el clásico entre Argentinos y Platense

La fecha 19 de la Liga Profesional continuará con tres partidos

La fecha 19 de la Liga Profesional inició este jueves con los encuentros que disputaron Sarmiento ante Newell’s en Junín y Arsenal frente a Boca Juniors en Sarandí, pero la acción continuará este viernes con tres duelos que tendrán implicancias en los primeros lugares sumado a la pelea por el descenso: Estudiantes vs. Barracas Central, Tigre vs. Talleres y Argentinos vs. Platense.

Te puede interesar: Tras la derrota de San Lorenzo ante Barracas y el empate de Racing con Defensa y Justicia, Newell’s venció a Godoy Cruz

ESTUDIANTES VS. BARRACAS CENTRAL

Estudiantes busca su ampliar su invicto ante Barracas Central

Estudiantes tendrá el apoyo de sus hinchas para profundizar su racha positiva con 14 encuentros sin derrotas y acercarse en la cima del torneo a River Plate. Los dirigidos por Eduardo Domínguez recibirán a Barracas Central, que debe sumar para engrosar su promedio. El partido iniciará a las 19 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de ESPN Premium.

Te puede interesar: La palabra de Almirón tras el triunfo de Boca ante Tigre: la disputa Merentiel-Benedetto, gran elogio a Medina y la vuelta de Rojo

El Pincha está cuarto con 32 puntos, a 9 del Millonario, que jugará este sábado contra Defensa y Justicia y guardará piezas pensando en la Copa Libertadores. En distinto sentido, los platenses ya lograron su pasaje a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana y un triunfo ante el Guapo podría ser clave para mantenerse en el lote de los protagonistas con el aliciente de que no pierde desde el 19 de marzo en el clásico ante Gimnasia.

Los conducidos por Sergio Rondina están 16° con 22 puntos, aunque su pelea está más ligada a la tabla de los promedios, donde dividen distinto a la mayoría de sus rivales y posee 9 equipos por debajo hasta ocupar la última plaza que bajaría a la Primera Nacional. Además, no cayó en los últimos 6 compromisos, pero tampoco puede confiarse de cara a lo que viene.

Te puede interesar: Boca Juniors le ganó 1-0 a Tigre con gol de Merentiel y sumó su tercera victoria consecutiva en la Liga Profesional

Probables formaciones:

Estudiantes: Mariano Andujar; Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser, Leonardo Godoy; Guido Carrillo y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.

Barracas Central: Guido Villar; Mauro Peinipil, Francisco Álvarez, Nicolás Capraro, Rodrigo Insua; Facundo Mater, Carlos Martín Arce, Iván Tapia, Brian Calderara; Alexis Domínguez y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 19

TV: ESPN Premium

TIGRE VS. TALLERES

Talleres visita a Tigre en Victoria

Tigre afrontará su cruce ante Talleres en el Estadio José Dellagiovanna con la obligación de volver a sumar unidades después de acumular cinco partidos sin triunfos en la Liga Profesional. Y deberá hacerlo contra un rival que se juega la posibilidad de quedar a cuatro de River Plate en la pelea por el título. Desde las 21.30 con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de ESPN Premium y TV Pública.

Hasta el comienzo de la fecha 19, el Matador ocupa la 15° plaza con 22 unidades, pero viene de caer el último domingo ante Boca Juniors en La Bombonera y busca imperiosamente un buen resultado para llegar de buena forma al cruce decisivo del próximo martes ante Puerto Cabello en Victoria para encaminar la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

A diferencia de su contrincante, la vida le sonríe a la T. Con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, los entrenados por Javier Gandolfi se llevaron resonantes alegrías contra Racing en el Cilindro y el Millonario en Córdoba. Justamente, este marcador le permitió acercarse a la lucha y, de ganar este viernes, quedará a 4 de distancia y se posicionará como su principal escolta hasta que juegue San Lorenzo (se mide este lunes a Colón).

Probables formaciones:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Ortega, Víctor Aguilera, Abel Luciatti y Lautaro Montoya; Martín Garay, Aaron Molinas, Sebastián Prediger y Alexis Castro; Mateo Retegui y Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium y TV Pública

ARGENTINOS VS. PLATENSE

Argentinos se mide a Platense en La Paternal

Platense dejó atrás una racha de cinco sin ganar en el ámbito doméstico y ahora se enfrenta nada menos que ante Argentinos Juniors en el clásico. El Estadio Diego Armando Maradona alumbrará las acciones desde las 21.30 con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports.

La racha positiva del Calamar afianzó a Martín Palermo como entrenador del equipo y podría salir de la zona de descenso con una victoria, ya que superaría a Central Córdoba hasta que el Ferroviario juegue su encuentro ante Huracán en Santiago del Estero.

Por otro lado, el Bicho de Gabriel Milito cuenta con dos derrotas consecutivas en la Liga Profesional y navega la mitad de la tabla, pero el máximo objetivo pasa por la Copa Libertadores, donde este miércoles podría firmar su clasificación a los octavos de final ante Liverpool de Uruguay.

Probables formaciones:

Argentinos: Alexis Martín Arias; Kevin MacAllister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Luciano Sánchez, Francisco González Metilli, Alan Rodríguez, Santiago Montiel, Franco Moyano; Javier Cabrera, Leonardo Heredia. DT: Gabriel Milito.

Platense: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Miguel Jacquet, Marco Pellegrino, Sasha Marcich; Ronaldo Martínez, Iván Rossi, Nicolás Castro, Ignacio Schor; Vicente Taborda, Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

Tabla de posiciones: