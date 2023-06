Israel-Brasil y Colombia-Italia abren los cuartos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La eliminación de la selección argentina sacó un pretendiente de la lucha por el título en el Mundial Sub 20 de cara al comienzo de los cuartos de final con dos encuentros atrapantes para aclarar el camino hacia la gran final del próximo 11 de junio en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata: Israel vs. Brasil y Colombia vs. Italia iniciarán la acción este sábado en San Juan.

ISRAEL VS. BRASIL

Israel y Brasil se pelearán por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20

Israel y Brasil abrirán el telón de la segunda instancia con cruces a eliminación directa del Mundial Sub 20. El pentacampeón continuará su camino en la competición con la posibilidad de igualar a la Argentina como máximo campeón del torneo. El partido iniciará desde las 14.30 en el Estadio San Juan del Bicentenario con el arbitraje de Juan Calderón y televisación de DSports.

Los dirigidos por Ofir Haim quieren seguir haciendo historia en su primera participación por la Copa del Mundo juvenil después de ser subcampeón europeo en 2022. Los israelíes fueron segundos del Grupo C, integrado por Colombia, Japón y Senegal. En la siguiente instancia, eliminó el martes pasado a Uzbekistán en el Estadio Malvinas Argentinas.

En distinta sintonía, la Canarinha atraviesa un presente positivo después de haberse repuesto a la caída en el debut por 3-2 ante Italia. Sendas victorias ante República Dominicana y Nigeria lo dejaron líder del Grupo D y viene de eliminar con suma comodidad a Túnez por 4-1 en La Plata. El vencedor de la llave se enfrentará al ganador del cruce de este domingo entre Uruguay y Estados Unidos.

Probables formaciones:

Israel: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Stav Lemkin, Or Israelov, Roy Revivo; Ilai Madmoun, Roy Navi; Omer Senior, Tay Abed, Ariel Lugassy y Dor Turgeman. DT: Ofir Haim.

Brasil: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Douglas Mendes, Kaiki; Marlos Gomes, Andrey Santos, Marquinhos; Sávio, Marcos Leonardo y Guilherme Biro. DT: Ramon Menezes.

Hora: 14.30

TV: DSports

Árbitro: Juan Calderón

Estadio: San Juan del Bicentenario

COLOMBIA VS. ITALIA

Colombia e Italia definirán al segundo semifinalista

Colombia se medirá frente a Italia en el segundo turno de la jornada para definir la llave antagónica del cuadro en el Mundial Sub 20. La Tricolor buscará llegar por segunda vez en su historia a las semifinales de la competición, logro que solo registró en 2003. La pelota comenzará a rodar en el Estadio San Juan del Bicentenario desde las 18 con el arbitraje de Salman Falahi y televisación de DSports.

La selección sudamericana avanzó a esta fase después de comandar las acciones en el Grupo C y llega invicto al decisivo compromiso después de tres victorias y un empate. En todos los partidos comenzó perdiendo, salvo en su goleada por 5-1 ante Eslovaquia en los octavos de final disputados en la provincia cuyana.

En otro orden, la Azzurra intentará recalar a su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo juvenil de esta categoría después de haber superado el primer filtro de clasificación como escolta de Brasil en el Grupo D. Su única derrota ocurrió ante Nigeria por 2-0 y viene de eliminar en los octavos de final a Inglaterra, campeón del torneo en 2017. El vencedor se enfrentará al ganador del duelo de este domingo entre Corea del Sur y Nigeria.

Probables formaciones:

Colombia: Luis Marquínez; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Jhojan Torres, Alexis Manyoma; Óscar Cortés, Yáser Asprilla y Tomás Ángel. DT: Héctor Cárdenas.

Italia: Sebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Ricardo Turicchia, Gabriele Guarino, Samuel Giovane; Giacomo Faticanti, Matteo Prati, Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi; Francesco Esposito y Giuseppe Ambrosino. DT: Carmine Nunziata

Hora: 18

TV: DSports

Árbitro: Salman Falahi

Estadio: San Juan del Bicentenario

