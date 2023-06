Hizo un movimiento inesperado y logró “el golpe de todos los siglos”: el punto que impresionó al mundo del pádel

El increíble punto en el World Padel Tour

El pádel de más alto nivel ha vuelto a regalar un punto delirante este viernes que no sólo ha hecho saltar de sus asientos a los espectadores sino que se ha viralizado en las redes sociales porque no hay usuario que no se haya asombrado por lo que consiguió hacer Momo González. El español, uno de los mejores del mundo en este deporte, improvisó un tiro sencillamente perfecto que tuvo la cuota de sorpresa necesaria para dejar sin reacción a sus adversarios.

Te puede interesar: Fue estrella de la selección de Inglaterra, hoy trabaja como repartidor y vende una reliquia por 15.000 libras para su fondo de jubilación

El punto sucedió en el partido de Momo y el argentino Sanyo Gutiérrez ante Álex Arroyo y Gonzalo Rubio por los cuartos de final del WPT Marbella Master. En la pista central, el jugador ibérico fue artificie de una maniobra fantástica al devolver un punto que parecía ser perfecto para su revés. Pero, la pelota le quedó muy encima y entonces optó por un movimiento poco habitual, al girar 360° sobre su eje y devolver el disparo con un revés mucho más potente dirigido hacia el acrílico que tenía a su izquierda.

El recurso casi casual logró lo que nadie imaginaba. La pelota dio en la pared y salió disparada hacia el otro lado de la cancha dejando a sus oponentes clavados contra el piso, sin ningún tipo de reacción. “No puede ser”, repitió una y otra vez el relator del partido. “Nos vamos todos”, añadió el comentarista, asombrado por lo que acaba de ver. La cuenta de Twitter oficial del World Padel Tour no dudó entonces en compartir el punto que lo describió como “el golpe de todos los siglo”, ya que difícilmente este sea superado. A tal punto la maniobra de Momo fue sensacional que hasta sus rivales lo felicitaron al levantarle el pulgar inmediatamente después.

Te puede interesar: El inesperado encuentro entre Nicki Nicole y Novac Djokovic en París

Finalmente, el duelo fue triunfo para Momo y Sanyo por 7-6, 3-6 y 6-2 y ahora chocarán ante Franco Stupaczuk y el argentino Martín Di Nenno en semifinales. En la otra llave ya se encuentra la dupla conformada por el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello Manso, que se deberá enfrentar al dúo del también argentino Federico Chignotto y el español Francisco Navarro Compán.

Seguir leyendo: