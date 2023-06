Tensión en Roland Garros: Taylor Fritz eliminó al último francés del torneo, lo abuchearon y se enfrentó con el público

Taylor Fritz mandó a callar a todo el público en Roland Garros

El norteamericano Taylor Fritz derrotó en cuatro sets al local Arthur Rinderknech y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros, donde se medirá con el argentino Francisco Cerúndolo. La octava mejor raqueta del ranking ATP no tuvo mayores dificultades en eliminar al francés que se ubica en el puesto 78° pese a haber arrancado perdiendo. Los parciales fueron 2-6, 6-4, 6-3 y 6-4 a favor del estadounidense, que dio la nota justo tras consumarse su triunfo.

Luego de batallar 2 horas y 51 minutos, Fritz se desahogó frente a los presentes que hicieron fuerza por el crédito local. El tenista de 25 años se llevó un dedo índice a su boca y mandó a callarlos, gesto que generó la repobarción inmediata y multitudinaria de casi todos los asistentes en el estadio Court Suzanne-Lenglen de París. La secuencia duró varios segundos, así como también su momento para hablar con micrófono en mano ya que los silbidos y abucheos no cesaban.

Fritz fue desafiante y hasta se llevó ambas manos a la boca para tirarles besos a quienes lo reprobaron, pero luego bajó revoluciones, se serenó y aguardó con gesto adusto que los ánimos se calmaran para decir “I love you guys” (“los amo, chicos”). Lo cierto es que recién cuando su novia apareció en pantalla, algunos insultos se convirtieron en aplausos, lo que generó una sonrisa en el rostro del tenista norteamericano.

Minutos más tarde, Morgan Riddle (su novia influencer que lo acompañó al match) compartió una historia en la que caminaban juntos tras el partido, lo grabó nuevamente haciendo ademanes de pedir silencio con la reconocida canción de 50 Cent “I don’t know what you heard about me” (”No sé qué has escuchado de mí”). Fritz chocará mañana por la tercera ronda de Roland Garros frente al argentino Cerúndolo -no antes de las 9:30- y seguramente los aficionados franceses inclinen su apoyo por el sudamericano.

Vale mencionar que esta es la segunda vez en su carrera que Fritz pisará la tercera ronda del polvo de ladrillo francés, en la que es su mejor marca en este Grand Slam. En la edición de 2020 también arribó a esta instancia en la que fue eliminado por el italiano Lorenzo Sonego. Su mejor performances en uno de los cuatro torneos destacados del circuito fue el año pasado en Wimbledon, cuando pisó los cuartos de final y cayó con el español Rafael Nadal en cinco sets.

