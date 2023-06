La pregunta sobre sexo que descolocó a Diego Simeone y su ocurrente respuesta: “No nos apuremos”

El entrenador del Atlético de Madrid se sometió a un extenso reportaje en la TV española

La onceava temporada completa de Diego Simeone en el Atlético de Madrid culminará este domingo en La Liga de España después de un curso en el que pasó por todas las reacciones y las emociones posibles. De estar con un pie en la cuerda floja tras quedar eliminado en primera ronda de la UEFA Champions League a encadenar dos caídas en los últimos 21 compromisos y asegurar con varias jornadas de antelación el pasaje europeo para esa competencia en la próxima temporada, la última según fija su contrato hasta junio de 2024. En este escenario, el Cholo se sometió a un extenso reportaje en el que habló de la actualidad, pero también se permitió revelar detalles íntimos que hicieron estallar las risas de los presentes en la medianoche europea.

“Un estudio dice que el español o la española mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en ese aspecto?”, le planteó uno de los presentadores de El Partidazo de COPE a su principal entrevistado, quien se mostró sorprendido por la pregunta y comenzó a balbucear una respuesta: “A ver... ¿Cuántas dijiste? ¿A cuánto? 56 al año... A ver, cuánto es al mes. Vamos despacito. No nos apuremos en la respuesta”. Esto último desató las carcajadas en el set dispuesto para la amena charla que duró varios minutos. Allí, surgió la contraofensiva: “Sería 4.5 al mes”.

“¡¿4 al mes?! No, 4 al mes, no...”, comentó el padre de Giovanni, Gianluca, Giuliano, Francesca y Valentina. Una sola palabra generó nuevamente su incredulidad ante lo que estaba escuchando: “¿Menos?”. “No, 4 al mes no, no, no... No puede jugar en mi equipo”, explotó Simeone en un comentario que generó otra fila de risas entre los conductores del ciclo español, quienes quisieron indagar en la producción personal: “¿Al menos estamos hablando de 15 al mes?”. “No, no, no voy a decir, pero tenemos una media buena”, remató el ganador de ocho títulos en el Colchonero.

El entrenador reveló algunos diálogos íntimos en el peor momento de su ciclo en el Colchonero

El director técnico de 53 años analizó lo que dejó la última temporada, que podría haberle puesto fin a su camino en el fútbol español: “Lo peor que escuchaba era que el ciclo estaba cumplido. Y que todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Obviamente, me junté y hablé con mucha gente experimentada. Muchos me decían que era un momento para que me vaya. Yo decía: ¿Me voy a ir ahora del Atlético de Madrid?”.

El entrevistador quiso confirmar su afirmación de que había personas que le hablaban de un posible alejamiento tras finalizar en el último lugar del Grupo B de la Orejona y quedarse sin certamen continental por lo que restó del curso: “Sí, claro. Algunos amigos con los yo hablaba para saber qué les parecía mi momento. Me decían que era un momento para irme porque ya le había dado mucho al Atlético y ahora las cosas iban mal, pero yo entendía que no me podía ir. Y me decían: ‘Bueno, por ahí no te sale bien lo que vos pensás porque sos muy cabeza dura’. Después, me terminaron llamando para decirme que tenía razón”.

Alejado de los rumores que lo veían lejos de la capital española, Simeone habla en presente cuando se refiere a João Félix, quien debe regresar al Rojiblanco después de terminar su cesión de media temporada en Londres: “Si no tiene lugar en el Chelsea, tendrá que volver al Atlético porque es un jugador del club y trabajará con nosotros. Nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes: cabecea bien, golpea bien de izquierda y derecha, es técnico, tiene visión de juego y es inteligente”.

Al momento de referirse a distintos jugadores puntuales, se metió en un terreno que conmueve a España en las últimas semanas por la posible vuelta de Lionel Messi. En ese escenario, también relacionó a Kiki, quien estuvo a un paso de llegar a la Casa Blanca: “Que venga Mbappé al Real Madrid y Messi al Barcelona sería fantástico para La Liga”. Además, elogió a Vinicius Jr. y aseguró que podría ganar un Balón de Oro en el futuro, pero si debe elegir entre el crack francés y la estrella brasileña no tiene dudas: “No, Mbappé, Mbappé 100 por ciento. Es un jugador extraordinario que hace todo bien”.

En último orden, fue consultado por la coronación del Sevilla en la Europa League y, en particular, la reacción de José Mourinho en plena ceremonia de premiación cuando se retiró la medalla de plata y la arrojó a un fanático en las tribunas. “No vi lo que pasó”, amagó a responder el orientador y, ante la repregunta, concluyó: “No, apagué la tele cuando pateó el último penal Montiel”. Inmediatamente, el presentador Juanma Castaño le devolvió la pared: “Esta la tenías preparada”. Simeone se empezó a reír y no le quedó otra que esperar el remate: “Este es el momento en que sé que preparaste esa respuesta”.

