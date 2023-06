Gabriel Milito dio detalles de la negociación con Andrés Iniesta para ficharlo por Argentinos Juniors

Casi al borde de la risa. Con gestos en los que intenta disimular una sonrisa de picardía, que se mezcla entre la incredulidad y la ilusión de romper el próximo mercado de pases, Gabriel Milito dio detalles de la posible incorporación de una leyenda internacional que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. Es que el entrenador del Bicho llamo a su ex compañero en el Barcelona, Andrés Iniesta, cuando se enteró que el virtuoso volante no iba a continuar su carrera en el Vissel Kobe de Japón. Y la comunicación del Mariscal no tuvo nada de inocencia, ya que le ofreció jugar en Argentinos Juniors a partir del segundo semestre del año.

“Andrés no va a seguir en Japón, en el equipo en el que jugó durante 5 temporadas. Compartimos grandes momentos juntos y tenemos un gran amigo en común, que vive con él allá. Es un fisioterapeuta, que estuvo con nosotros en Barcelona, que me ayudó muchísimo cuando estuve tocado de la rodilla y es el fisio personal de Andrés”, comenzó el ex defensor en la conferencia de prensa que brindó luego de quedarse con el clásico ante Platense.

Sin eludir a la esperanza de La Paternal, el ex defensor continuó con su discurso sin vender falsas expectativas y consciente de la dificultad que representa sumar a la estrella española. “Cuando me enteré que no iba a continuar en su club, hablé con él para preguntarle cuáles eran las intenciones de Andrés. Él es un gran futbolista a nivel mundial y lo quieren muchos equipos del planeta. A nosotros no encantaría tenerlo, porque lo conozco como persona; pero sabemos de las dificultad que significa que un jugador de semejante jerarquía pueda llegar al fútbol argentino. Además tiene familia, hijos... Nosotros preguntamos y ahora aguardamos su respuesta. A ver lo que nos dice”, cerró.

Como el viernes anunció Infobae, el presidente de la entidad porteña, Cristian Malaspina, reconoció el contacto a partir de la amistad que se generó con Milito, pero aclaró que no existe nada concreto sobre el eventual arribo del español. El mediocampista autor del gol de la consagración en la Copa del Mundo que organizó Sudáfrica en 2010 avisó que no quiere dejar el futbol y que buscará un nuevo destino tras su paso por Japón. “Quiero retirarme en un campo de juego; quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo; ahora veremos qué opciones puede haber”, dijo el legendario futbolista de 39 años.

Frente a la noticia, la cuenta oficial de Argentinos Juniors publicó en Twitter un esperanzador mensaje dedicado a Iniesta: “Te esperamos. La 5, la 8, la 10, la que vos quieras (por el número de camiseta). Nos vemos en unos días por acá”, junto con una foto del español y Milito como futbolistas del club catalán.

El ex defensor desembarcó en el Blaugrana para la temporada 2007 y permaneció hasta su retorno a Independiente en 2011, pocos meses antes de su retiro. En ese lapso, junto a Iniesta y Lionel Messi, consiguió diez títulos, entre ellos, las ediciones de 2009 y 2011 de la Champions League.

