Los inquietantes videos de la agresión que sufrió el árbitro de la final de la Europa League por parte de los hinchas de la Roma en el aeropuerto

Los fanáticos coincidieron con Anthony Taylor en el aeropuerto de Budapest y cuestionaron sus fallos arbitrales después de la caída ante Sevilla

El arbitraje de Anthony Taylor en la final de la Europa League quedó en el ojo de la tormenta por determinadas decisiones del juego que incidieron en el resultado que se llevó el Sevilla ante la Roma en los penales desarrollados en el Puskás Aréna. Y el paso de las horas no aquietó las aguas entre los fanáticos del Giallorossi que protagonizaron un momento lamentable en el aeropuerto de Budapest, cuando agredieron al colegiado, quien estaba por emprender el regreso junto a su familia.

Te puede interesar: José Mourinho se sacó la medalla de plata y se la regaló a un aficionado de la Roma: “No la quiero, yo solo me quedo con las de oro”

Taylor arribó bajo la compañía de su esposa y su hija y llamó la atención la falta de seguridad que había a su alrededor por parte de la UEFA o algún organismo húngaro especializado en la materia. En su llegada, se vio rodeado por seguidores del elenco capitalino que asistieron a la final disputada en Hungría y no le dieron una grata bienvenida en lo absoluto. En un primer momento, se alzaron las voces y los alaridos para comenzar con las agresiones verbales. “Ladrón”, se llega a escuchar en uno de los fragmentos que se viralizaron en redes sociales.

La agresividad fue escalando a medida que el clima se ponía más denso y la seguridad se encontró sobrepasada por completo. Uno de los policías debió apartar rápidamente a una persona que llegó a ponerse cara a cara con el juez, quien ya terminó la temporada en su país porque no fue designado en ningún rol para la final de la FA Cup de este fin de semana entre Manchester United y Manchester City.

Te puede interesar: Las dos caras de Paulo Dybala: de la euforia por el gol que ilusionó a la Roma al desconsolado llanto por haber perdido la final de la Europa League

A medida que se iban acercando a un cuarto separado del hall donde estaban ubicados, las ofensas continuaron y la tranquilidad de Taylor contrastaba con la de su hija, quien exhibió una cara de profundo temor por lo que sucedía a cada uno de los costados. Tal es así que, a centímetros del lugar donde intentaron resguardar la integridad de la familia, un hincha se puso frente al árbitro y un integrante de su círculo íntimo debió saltar por detrás para sacarlo del camino. También se registraron botellazos y distintos episodios de agresión física contra la comitiva.

Luego de ingresar a la habitación para continuar con los trámites necesarios para embarcar el vuelo, la violencia continuó predominando, pero dejó de ser una cuestión contra el encargado de impartir justicia para trasladarse contra los efectivos de la seguridad. En uno de los videos se llega a documentar como se arrojó una silla contra uno de los efectivos que hacían guardia. Sobre esto, el medio Sportitalia informó que el responsable de esta situación fue detenido por la Policía húngara después de ser reconocido por las cámaras de vigilancia.

* El resumen de la victoria de Sevilla ante Roma

Te puede interesar: La curiosa reacción de José Mourinho cuando le preguntaron si Paulo Dybala está en condiciones de jugar la final de la Europa League ante Sevilla

Atentos a los hechos violentos, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), organismo responsable del arbitraje inglés, emitió un comunicado repudiando lo sucedido: “PGMOL es consciente de los videos que circulan en las redes sociales que muestran a Anthony Taylor y su familia siendo acosados y maltratados en el aeropuerto de Budapest. Estamos consternados por el abuso injustificado y abominable dirigido a Anthony y su familia mientras trataba de llegar a casa después de arbitrar la final de la UEFA Europa League. Seguiremos prestando todo nuestro apoyo a Anthony y a su familia”.

Otra de las voces autorizadas que se alzó fue Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United y actual comentarista de partidos de fútbol: “Espero que Anthony Taylor y su familia estén bien después de esta mierda. Como le han dejado andar sin seguridad... todas las autoridades tienen que empezar a pensar en el peor de los escenarios tal y como están las cosas. Estos matones deben rendir cuentas lo antes posible”.

El enojo por el arbitraje había comenzado por un polémico penal no cobrado por una evidente mano de Fernando, que el VAR a cargo de Stuart Attwell nunca llamó para revisar, y la bronca continuó post partido por algunas declaraciones de José Mourinho, entrenador de la Roma: “El árbitro tuvo incidencia, pero ya está, se acabó. El árbitro parecía español, tantas tarjetas amarillas. Y luego cuando le tenía que sacar la segunda a Lamela, él no la sacó. Y luego marcó uno de los penaltis. Es una injusticia. Nos vamos a casa muertos por una injusticia”. Más allá de estos dichos, The Special One explotó contra él en pleno estacionamiento, ya que le espetó una dura frase en reiteradas ocasiones: “¡Eres una puta vergüenza!”.

En este sentido, el CEO de la institución capitalina, Tiago Pinto, reavivó el fuego con declaraciones que cuestionaron la actuación de Anthony Taylor: “Nosotros como AS Roma no queremos poner en discusión los méritos del Sevilla, pero hoy hemos analizado episodios del partido y parece claro que el arbitraje del partido no fue equilibrado”.

Seguir leyendo: