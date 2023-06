Inesperada polémica en la final de la Champions League: la UEFA estudia apartar al árbitro designado tras una preocupante denuncia

El árbitro polaco Szymon Marciniak dirigió la final del Mundial de Qatar (REUTERS/Lee Smith/Archivo)

El 10 de junio se pondrá punto final a la temporada de Europa con la culminación de la UEFA Champions League en el cruce que protagonizarán Manchester City e Inter de Milan. El enfrentamiento entre Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Joaquín Correa es una de las aristas principales del compromiso, que tiene la particularidad de que podría ser la primera Liga de Campeones de Pep Guardiola fuera de Barcelona, pero en las últimas horas estalló una polémica impensada en torno a la designación del árbitro Szymon Marciniak, que podría ser apartado de este exclusivo duelo.

La organización Never Again denunció que el polaco de 42 años participó como uno de los oradores del acto público organizado por Slawomir Mentzen, líder del partido Confederación, de raíces provenientes de la ultraderecha. Este evento sucedió el 29 de mayo y constó de degustación de cerveza y “networking” organizado por el propio referente político. Este frente cuenta como principal slogan una declaración de principios ligada al antisemitismo y la homofobia: “Estamos contra los judíos, los gays, el aborto, los impuestos y la Unión Europea”. Mentzen se hizo conocido en 2021 en torno a esa bebida alcohólica tras lanzar al mercado la White IPA Matters, una burla al movimiento Black Lives Matter, movimiento que pregona el respeto a la comunidad negra.

La presentación de esta asociación comenzó a ser mirada con mucho atención por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés), que estudia seriamente su posible exclusión del compromiso que se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía. Sin embargo, el remitente también es una cuestión que no se debe pasar por alto, ya que la entidad independiente que lucha “contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia” y pregona la paz, el diálogo intercultural y los derechos humanos en todo el mundo, según anuncia en su página oficial, fue creada en 1996 en Varsovia y ya trabajó con la UEFA durante la Eurocopa organizada en Polonia y Ucrania durante 2012 bajo la puesta en marcha del programa ‘Respeto a la Diversidad’ con “importantes actividades educativas y de sensibilización” que tuvieron lugar antes y durante la competición.

“Estamos conmocionados y consternados por la asociación pública de Marciniak con Mentzen y su tipo de política tóxica de extrema derecha”, manifestó Rafal Pankowski, cofundador de Never Again. Y agregó: “Es incompatible con los valores básicos del juego limpio como la igualdad y el respeto. Hacemos un llamado al árbitro para que reconozca su error. Si no lo hace, creemos que la UEFA y la FIFA deberían extraer consecuencias”. Más allá de esta última frase, la fuente dejó en claro que no pedía su destitución del encuentro, sino que esperaba su distanciamiento de la extrema derecha.

Szymon Marciniak fue elegido mejor árbitro del mundo en 2013 (REUTERS/Lee Smith)

El diario inglés The Guardian replicó un comunicado que divulgó UEFA a este medio y transmitió un ultimátum sobre los próximos pasos que tomarán en las altas esferas para definir una medida concluyente: “La UEFA es consciente de las denuncias que rodean a Szymon Marciniak y busca una aclaración urgente. La UEFA y toda la comunidad del fútbol aborrece los ‘valores’ promovidos por el grupo en cuestión y se toma las acusaciones muy en serio. Anunciaremos una decisión este viernes después de revisar todas las pruebas”.

El poster utilizado para la promoción de la cita en la ciudad polaca de Katowice mostraba a Mentzen bebiendo cerveza en una taza y otro cartel exhibía a Marciniak vistiendo la indumentaria de árbitro FIFA. Además, también se promocionó una publicación del político anunciando la presencia del colegiado en la página de seguidores del propio Marciniak en la red social Facebook. Según los informes que da a conocer el periódico británico, el árbitro fue la personalidad “más famosa” en aceptar la convocatoria para que distintas personas influyentes compartieran su experiencia con respecto a la temática ligada a las relaciones empresariales.

Vale destacar que el protagonista de esta situación atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera, con el corolario sabido de haber tenido el privilegio de dirigir la final ganada por Argentina ante Francia en el Mundial de Qatar. Sus buenas labores se han sostenido en el plano europeo con designaciones en los octavos y los cuartos de final de la Orejona, como así también en la semifinal con goleada de los Ciudadanos por 4-0 ante Real Madrid en Manchester. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro del mundo durante 2022.

