“Misión imposible”: el espectacular punto que protagonizaron dos argentinos en el circuito de padel

El punto de los argentinos Federico Chiostri y Gonzalo Alfonso

Los argentinos son los grandes animadores de los distintos circuitos del padel mundial. Este fin de semana, los que sobresalieron con una acción espectacular fueron Federico Chiostri y Gonzalo Alfonso en el APT Hungarian Open que se está celebrando en Budapest.

“Parecía misión imposible salvar este punto”, escribió la cuenta oficial del circuito para compartir la maniobra que sorprendió a más de uno. Alfonso inició el punto con su servicio contra otro de los dúos argentinos que hay en el APT compuesto por Leonel Aguirre y Adrian Allemandi.

Tras una devolución de sus rivales, una bola alta encontró a Chiostri y Alfonso yendo a buscar el remate. Si bien Gonzalo pudo impactar la pelota, su compañero se cayó y él quedó de espaldas a la jugada. De pie, Alfonso llegó a levantar la devolución de Allemandi. Aguirre intentó cambiar el lado del juego, pero Chistori se paró rápido, corrió y se tiró de palomita para devolverla.

Una nueva bola contra la pared que obligó a Alfonso a llegar con lo justo le dejó a Allemandi un remate limpio, pero otra vez apareció Chiostri en escena para correr de lado a lado y sacarla de la cancha.

En ese momento, el partido estaba 6-1 en el primer set para Chiostri-Alfonso y sus rivales marchaban 6-5 adelante en el segundo parcial que recién había iniciado su 12° game. “¿Pero qué hemos visto?”, se preguntó la cuenta oficial del torneo tras compartir la jugada viral.

No fue sólo un punto, porque este dúo también terminó llevándose el triunfo con un 7-6 en el set y el pasaje a la semifinal. Sin embargo, en esa instancia definitoria no tuvieron tanta suerte ante los argentinos Maximiliano Sánchez y Juan Ignacio De Pascual: no pudieron terminar el partido por una lesión de Chiostri, quien se golpeó fuertemente contra la reja cuando intentó salir de la cancha para seguir una pelota.

“Esperemos que te recuperes muy pronto. Actualmente está siendo sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de la lesión en el brazo izquierdo”, informó la cuenta oficial.

Cabe destacar que esta pareja argentina está tercera en el ranking de la APT detrás de los argentinos Franco Dal Bianco-Maximiliano Arce y el dúo compuesto por el argentino Pablo Barrera y el italiano Andrés Britos.

