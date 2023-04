Controversia en un torneo de pádel: un reloj de muñeca obligó a repetir un punto decisivo y desató la polémica

Un reloj de muñeca obligó a repetir un punto en el Open de Bruselas

Esta semana ocurrió uno de los hechos más curiosos durante un partido de pádel que disputó la dupla conformada por el español Alex Ruíz y el argentino Juan Tello, ante el dúo del también argentino Daniel Sanyo Gutiérrez y el español Jerónimo Momo González. Es que en un punto decisivo del duelo, la caída de un reloj generó polémica entre los deportistas.

Gutiérrez y González, vestidos de negro, habían ganado el primer set y estaban a punto de quedarse con el segundo para sellar la victoria en el Open de Bruselas que los clasificaría a las semifinales del certamen belga. Después de un punto en el que los cuatro jugadores dieron lo mejor, Alex Ruíz quedó en el suelo tras llegar a una bola difícil y no pudo devolver la siguiente pelota por lo que la pareja de Gutiérrez y González celebró el supuesto triunfo.

Mientras los vestidos de negro se abrazaban, Ruíz, de remera blanca, empezó a hacerle gestos al árbitro para informarle que durante el punto definitorio, su reloj de muñeca se había caído y que por lo tanto debía repetirse la jugada. El juez se apoyó en la tecnología para comprobar sus dichos y al confirmarse el desprendimiento de su reloj, se tuvo que repetir la acción.

Esto generó mucha bronca en Gutiérrez y González, quienes entendían que el reloj no había influido para nada en el punto y que por lo tanto se trataba de una acción antideportiva de Ruíz que buscaba sacar ventaja. Es que el reglamento indica que en este tipo de casos el punto debe repetirse, pero aquí la dupla que se había alzado con la victoria y acusó a su rival de aprovecharse de esta norma.

Finalmente, el punto se repitió y la pareja de Gutiérrez y González pudo conseguir el triunfo, por lo que todo terminó siendo una anécdota.

Curiosamente, el español Alex Ruíz publicó un video en sus redes sociales después de haber sido señalado por sus colegas y aficionados de “ventajero” para disculparse: “Viendo un poco en frío todo lo que ha pasado, la verdad que no me ha gustado absolutamente nada lo que he hecho. Quiero dar mis sinceras disculpas a Sanyo y a Momo y darles la mano por el gran partido que han hecho. Y desearles toda la suerte del mundo en lo que resta del torneo. Ahora toca asumir mi error y pedirles disculpas a todos”.

