De los shows como cantantes de Montiel y Ocampos al fernet del Huevo Acuña: las perlitas de los festejos del Sevilla campeón de la Europa League

Festejos del Sevilla por la obtención de la Europa League

Gonzalo Montiel se convirtió otra vez en héroe. Como ocurrió durante el Mundial que se disputó en Qatar y consagró a la Scaloneta, el ex lateral de River volvió a convertir un gol decisivo en la definición por penales que sentenció la victoria del Sevilla ante la Roma y coronó al conjunto andaluz como rey absoluto de la Europa League.

“Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero; pero sigo siendo el rey”, cantó el defensor campeón del mundo y de la competición continental con su club en los festejos que se viralizaron a través de las redes sociales. Es que Montiel se sumó a la transmisión en vivo mediante su cuenta oficial de Instagram para mostrar la intimidad de los efusivos festejos que llevaron al conjunto español a sumar su séptima edición del torneo internacional.

En la misma sintonía, Lucas Ocampos entonó el tradicional We are de Champions, de Queen, mientras recorría con el plantel las calles del sur de España en el bus descapotable. El llamativo atuendo del Papu Gómez no pasó desapercibido, dado que con sus gafas oscuras y outfit particular también se sumó al himno de los campeones a la vera de la histórica catedral sevillana.

Finalmente, Marcos Acuña sorprendió con un brindis especial al levantar una copa de fernet y bromear con el challenge que habitualmente protagonizan los invitados de una fiesta al contar la cantidad de tragos que van ingiriendo a lo largo de la noche.

El Sevilla mantuvo su hegemonía en la Europa League con siete títulos: dos de ellas como Copa de la UEFA (2006 y 2007) y cinco en la denominación actual que rige desde 2009 (2014, 2015, 2016, 2020 y 2023). La Roma, por su parte, acumuló su segundo subcampeonato, dado que la primera derrota en una final había ocurrido en el año 1991, cuando cayó ante el Inter por 2 a 0.

Además, Mourinho no pudo cumplir con un récord histórico, dado que de haber ganado el certamen, se hubiese transformado en el primer entrenador en ganar la competición con tres equipos diferentes, tras los logros con el Porto en 2003 y el Manchester United en 2017.

