El mensaje especial de Lionel Messi en la despedida de Jordi Alba del Barcelona: “Te quiero mucho, nos vemos pronto”

El Auditori 1899 en las adyacencias al Spotify Camp Nou cerró un jueves a pura emoción en la despedida de Jordi Alba de la entidad que lo cobijó durante once temporadas. El lateral izquierdo de 34 años formado en La Masía fue el gran invitado de la ceremonia que contó con presencias de lujo que recordaron sus épocas de gloria en el Blaugrana. Carles Puyol y Andrés Iniesta se sumaron al evento a distancia, pero otro de los que no se quiso perder el homenaje a su cómplice dentro de la cancha fue Lionel Messi.

En un video grabado caseramente, su ladero más fiel en su etapa dentro del club hizo hincapié a un apodo que posee su excompañero por su desfachatez con la pelota y le regaló distintas palabras tras comunicar su alejamiento el 24 de mayo pasado: “Hola Guapo. Quería estar presente en este día tan especial, aunque sea por este video. Quiero decirte que disfrutes de estos últimos días en Barcelona, que disfrutes de tu merecido homenaje después de tantos años. Te quiero mucho y te deseo todo lo mejor. Nos estamos viendo pronto”.

Luego de observar los elogios del campeón del mundo, Alba se mostró agradecido y se refirió a la sociedad que construyeron hasta 2021, año en que Leo emigró al París Saint-Germain: “Yo siempre buscaba a Messi, porque todas la que le daba las metía. Sabía que mejoraría mis números. Se la daba porque las metía. Tengo más goles y asistencias que Busi (Busquets)...”.

Ambos cuentan con una relación fuera de los límites futbolísticos, ya que sus familias se han visto públicamente en distintos eventos o cenas íntimas que han continuado a pesar del alejamiento a Francia. En cada oportunidad que tuvo, Messi ha regresado a su segunda casa para transitar distintos días de descanso en Cataluña y, en abril pasado, llegó a reunirse con Alba y Busquets junto a sus esposas en un restaurante. En ese tiempo, ninguno había comunicado sus próximos pasos y cabía la posibilidad de que el trío volviera a reunirse porque el capitán de la selección argentina estaba en el radar Culé. Sin embargo, esto no será así.

El defensor tomó la posta del acto desarrollado en el Auditori del Camp Nou

En este sentido, el presidente de la entidad, Joan Laporta, se refirió a los sacrificios que realizó el futbolista en pos de favorecer a la institución: “Ha renunciado a una parte de la ficha y eso nos ayudará a hacer un equipo competitivo. Sabemos que te tendremos siempre y tú ya sabes que el Barça es tu casa”. Ésta también es una de las razones que motivaron la salida de Busquets del plantel para aligerar la masa salaria. El propio Busi tuvo su acto de despedida este miércoles, que también contó con la participación del sudamericano.

Con Alba como eje central del acontecimiento, fue el defensor quien realizó un emotivo discurso en su escalada a la tarima dispuesta para el evento en la previa a su último encuentro con esta camiseta ante Celta en Vigo: “Recuerdo con mucho cariño mi etapa en la cantera. He intentado darlo todo. Si me he equivocado, pido disculpas. Doy las gracias a todos los presidentes, entrenadores, utileros, seguridad, cocineros... a todos con los que he trabajado. Quiero recordar a Tito Vilanova y a todos los que no están. Echaré de menos a todos mis compañeros”. Vilanova fue asistente de Pep Guardiola en su paso por España y llegó a dirigir al club entre 2012 y 2013, pero falleció el 25 de abril de 2014 a causa de un cáncer de glándula parótida.

“Cuando salí, no tenía claro que volvería al Barça. Creía que llegaría a Primera, pero no a este nivel y con estos jugadores”, añadió el ex hombre del Valencia invadido por la emoción. Y profundizó: “No es un adiós, es un hasta pronto. Estaré encantado de volver si así me lo piden”. “Voy a echar de menos a todos. Es un grupo espectacular”, concluyó. Ganó 18 títulos en su paso, entre ellos 6 Ligas de España y 1 UEFA Champions League.

El mensaje que escribió Lionel Messi tras conocer la noticia de su retiro

Este acto contó con la presencia del plantel profesional, como así también Gerard Piqué y Sergio Busquets en el escenario. Vicente Del Bosque y Luis Enrique fueron otros de los personajes que aparecieron en los videos preparados para la ocasión e Iniesta se sumo con la devoción: “Ha sido un privilegio jugar contigo. Te deseo lo mejor”. De igual manera, Busquets dejó una llamativa afirmación que podría adelantar su futuro: “Ha sido un lujo tenerlo como compañero. Es el mejor lateral izquierdo que ha tenido el Barcelona y de los mejores de la historia del fútbol. Como compañero y persona, lo calificaría con un 10. Nos hace reír y eso para un vestuario es esencial y lo van a echar mucho de menos. Seguramente, yo lo tendré en mi día a día, pero el Barcelona lo echará muchísimo de menos”. Ambos suenan para mudarse a Arabia Saudita.

Al término de la ceremonia, se estrechó en un abrazo con Xavi Hernández, la única figura que lo debió manejar como compañero y dirigido, una relación que generó chispazos en la recta final de la estadía del lateral izquierdo: “Estoy muy agradecido a Xavi, como compañero y amigo. Como entrenador, ha sido otra etapa. Me ha puesto menos. Al principio, me costó asimilarlo, pero entiendo la situación, ahora más que nunca. La relación es buenísima. Lo echaré de menos”.

