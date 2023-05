Rodolfo D’Onofrio opinó de la estatua de Gallardo: “Debe tener una modificación, no hace a lo que es River”

D'Onofrio opinó sobre la estatua de Gallardo

El pasado fin de semana se vivió una emotiva jornada sobre la Avenida Figueroa Alcorta, a escasos metros del estadio Monumental. Es que luego de algunos inconvenientes e imponderables, finalmente se inauguró la estatua en honor a Marcelo Gallardo, el director técnico más ganador en la historia de River Plate con 14 títulos, destacándose la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors en Madrid.

Te puede interesar: River Plate inauguró la estatua de Marcelo Gallardo: “Soy un privilegiado”

Luego de que la obra de arte saliera a la luz, varias miradas quedaron centradas en la prominencia de una de las zonas de la estatua. Ante este escenario, el ex presidente Rodolfo D’Onofrio fue consultado y dejó una tajante frase durante una entrevista con TNT Sports.

“Voy a dar mi opinión como hombre que fue presidente de River y como socio de River. Estuve en el acto y la estatua no la había visto. Estaba de espalda a lo que ocurrió. Cuando bajamos nos dijeron de sacarnos unas fotos y ni la miré. Me fui porque había mucha gente. Cuando me voy me dice una persona si vi lo de la estatua, y me muestra la foto. Y le digo qué barbaridad, no estoy de acuerdo. No hablé con los dirigentes pero supongo que deben estar viendo cómo y de qué manera para modificarla. Creo que debe tener una modificación porque no hace a lo que es River”, manifestó el ex mandatario. Y luego, añadió: “La emoción que vivió Gallardo también la vivimos nosotros. Fue tan emocionante todo... Después cuando vi que era tapa de diario no lo podía creer. Estoy convencido que los actuales dirigentes deben pensar lo mismo y lo van a solucionar”.

D'Onofrio respaldó a Franco Armani

D’Onofrio también aprovechó la oportunidad para respaldar a Franco Armani, quien fue fuertemente criticado en los últimos días producto de sus actuaciones ante Sporting Cristal en Perú y ante Vélez. “Es un arquerazo. Cuando lo fuimos a buscar sé lo que me costó, no solo en lo económico, sino para convencer a los colombianos. Cómo Armani ayudó a venir. Si no lo hacía, no lo podíamos hacer. Todo lo que hizo Armani como arquero… muchos títulos fueron por lo que atajó él. Ese 2 a 2 con Boca, si era 3 a 2 otra historia hubiera sido. Creo que los hinchas de River lo quieren, lo aman y lo van a defender. Los que están fuera puede que digan cosas. Lo vi en el acto de Gallardo, y la gente gritó por él para darle apoyo y confianza, para demostrarle que la gente está con él. Estoy convencido de que tenemos un excelente arquero, por algo estuvo en el seleccionado argentino. A tener memoria. El hincha de River estoy convencido que lo quiere ver en el arco. Es el mejor arquero del fútbol argentino, no me caben dudas. River lo tiene que cuidar porque es importante para lo que viene”, confesó.

Te puede interesar: El Diablito Echeverri fue citado por primera vez por Demichelis para la visita de River ante Vélez: la baja que sufrirá el Millonario

“Cuidémoslo, que es el mejor arquero que podemos tener. Tengamos memoria. Marzo de 2018, llega y ganamos la final ante Boca en Mendoza, con una actuación muy importante de Armani. Y así, todo. Si vamos a lo que vivimos en esa Copa Libertadores, tengamos memoria que sale con los puños y viene el tercer gol. Aceptemos que se puede equivocar. ¿Los que erran goles abajo del arco? Por favor… Por eso digo, el hincha de River, lo vi en el homenaje, aplaudieron y cantaron por Armani porque necesitaba ese mimo. Cuando se hablan tantas macanas, a veces se exagera y no se tiene en cuenta la verdadera historia”, concluyó.

Seguir leyendo: