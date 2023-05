Radiografía del monumento a Marcelo Gallardo: qué dijo al verlo y los guiños para las hinchas

Luego de algunos imponderables y contratiempos climáticos, finalmente este 27 de mayo (desde las 16) se inaugurará la impactante estatua en honor a Marcelo Gallardo, uno de los máximos ídolos de River Plate. La obra estará ubicada al lado de la de Ángel Labruna.

El proyecto surgió el día anterior a la final de la Copa Libertadores en Madrid ante Boca Juniors. En ese momento, el doctor Carlos Trillo se contactó con la artista Mercedes Savall para repetir la movida realizada durante el homenaje al Feo.

Durante una entrevista con Infobae, la escultora confesó que se tomó algunas licencias artísticas “para dar un mensaje más contundente”. Es por eso que escogió una imagen en la que el Muñeco luciera su famoso traje y levantando la Copa bien alto con las dos manos.

La obra se creó mediante la fundición de miles de llaves donadas por los hinchas (se hizo por partes, quedando chapones, los cuales se ensamblaron uno con el otro hasta construir la imagen original), mientras que el molde fue realizado en yeso. Al ser tan alta (poco más de 8 metros) fue trasladada y ensamblada por partes. Primero se comenzó con la parte baja, desde los pies hasta la cintura. Luego se instaló el busto con el trofeo más importante de América y la cara del protagonista.

La medalla de la estatua de Marcelo Gallardo, con el detalle del símbolo eterno

“Con la cara tuve tanta tensión por el parecido. Puede ser eso. Me gusta mucho cómo quedó, quedó muy bien. Sé que a Marcelo le va a gustar. Igualmente, uno tiene que estar preparado para que no le guste a todo el mundo. No todo el mundo te va a querer, ni tiene por qué. A todos no les puede gustar lo que hacés. En este caso fue la presión mediática, no estaba preparada. Yo solo me quería concentrar en terminar, en el proceso creativo”, confesó en su momento la artista, que a raíz de las obras de Labruna y Gallardo se convirtió en una ferviente simpatizante del Millonario.

Savall también develó cuál fue la reacción que tuvo el director técnico al ver por primera vez la réplica: “Se quedó helado, la miraba. Como que no quería opinar. En un momento me dice ‘me hiciste cachetón’ (risas). Fue un encuentro muy lindo con Marcelo”.

El taco levantado, otro guiño oculto para los hinchas millonarios (Maxi Luna)

La estatua, que pesa cerca de 7 toneladas, cuenta con varios guiños ocultos para los hinchas de River Plate. La artista, que buscó reflejar su “napoleonidad” levantando las solapas del traje, le añadió el símbolo del infinito a la medalla de campeón que cuelga del cuello del DT más ganador de la historia del club (conquistó 14 títulos: tres Copas Argentina, dos Supercopas argentina -en la primera se impuso a su clásico rival en Mendoza-, dos Copas Libertadores -en ambas eliminó al Xeneize-, una Copa Sudamericana -también dejó en el camino a los de La Ribera-, tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones).

También optó por un taco levantado, por “el taco no”, del famoso relato de Mariano Closs. En el cinturón, además, habrá otro detalle para los hinchas (un caballo, en alusión a Napoleón) y la figura del futbolista de la Copa Libertadores tendrá la banda cruzada tradicional de River Plate. Por otra parte, el escudo del saco será a color, al igual que las chapitas de la Copa.

La cápsula del tiempo que estará dentro de la estatua de Marcelo Gallardo

Dentro de la estatua se encontrará una cápsula del tiempo que guardará cartas de Marcelo Gallardo, Mercedes Savall, Rodolfo D’Onofrio (ex presidente de River Plate), Jorge Brito (actual presidente) y Carlos Trillo (dirigente opositor que impulsó la estatua de Gallardo). Los escritos tienen como objetivo honrar el periodo en el que el Muñeco estuvo a cargo del primer equipo y los logros obtenidos entre los que se destacan las dos Copas Libertadores, la de 2015 y 2018.

De esta manera, tanto la estatua de Ángel Labruna como la de Marcelo Gallardo estarán ubicadas en la Avenida Figueroa Alcorta, al lado del Museo River Plate. “Las dos estatuas, los dos gigantes, como si entraras al Coliseo romano. Uno representa al juego, la mística, la alegría y el otro, serenidad, disciplina. Es como Eros y Tánatos. Son dos energías, a las que siempre tenemos que volver los hinchas de River cuando no encontremos el camino. Angelito son los valores, la familia y Marcelo continuando, como sucesor natural”, reflexionó Savall.

El acto se llevará a cabo en la vereda ubicada sobre Figueroa Alcorta, al lado del estacionamiento interno, en donde se montará un escenario. Durante el evento, que contará con la presencia del Muñeco e importantes invitados de su época como futbolista y técnico (Juanfer Quintero, Marcelo Salas, Rodrigo Mora y Marcelo Barovero, entre otros), se recordará su paso como jugador y su etapa como entrenador.

La figura de la Copa Libertadores en la estatua de Marcelo Gallardo tendrá la camiseta de River Plate

El rostro de Marcelo Gallardo

El boceto original de la estatua de Marcelo Gallardo

Un caballo en la hebilla del cinturón, en alusión a Napoleón (Maxi Luna)

