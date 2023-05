Mide más de 2 metros, ya fue convocado por Argentina y acaba de ser campeón de básquet en Uruguay: la historia del hijo de Lucas Viatri

El video de Lucas Viatri con su hijo Lautaro en la final de la Liga Uruguaya de básquet

Hebraica y Macabi le acaba de ganar la final de la Liga Uruguaya de básquet a Nacional de Montevideo y en los festejos se distingue a un reconocido futbolista que se funde en un abrazo con uno de los protagonistas. Los partícipes de esta imagen son Lucas y Lautaro Viatri, hombres vinculados al deporte. El ex delantero de Boca Juniors que hoy no está en actividad, fue a alentar a su hijo de apenas 17 años que mide 2,05 y ya fue convocado para la selección argentina Sub 17.

Te puede interesar: Boca Juniors celebró el aniversario 83 de La Bombonera con un impresionante show de luces

Lautaro Viatri es categoría 2005 y se inició en las formativas del Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó antes de debutar como profesional con apenas 16 años en Lagomar de Uruguay el año pasado. Al unísono con su desarrollo en la entidad que milita en la segunda división uruguaya fue seguido y convocado por Leonardo Gutiérrez para formar parte del proceso previo al Mundial Sub 17 en Málaga, donde el conjunto nacional llegó hasta los octavos de final antes de ser eliminado por Eslovenia.

Luego del periplo por tierra española, Hebraica y Macabi contrató sus servicios para formar parte de la campaña 2022/2023 que terminó con el séptimo título nacional de la historia para el cuadro montevideano (a los cuatro de Liga Uruguaya se le suman los tres del Campeonato Federal que reunía solo a los equipos de la capital antes de 2003). Hebraica y Macabi se impuso 84-71 en el sexto juego de una serie que tuvo como elemento activo en cancha a Lautaro en cuatro de los seis duelos. Con apenas 17 años, se dio el gran gusto de gritar campeón por primera vez desde que es profesional y asoma como una de las grandes promesas del básquet argentino.

Lautaro Viatri ya fue convocado al Sub 17 de Argentina y va por más

“Mi papá siempre me dice lo mismo. Que esté concentrado, preparado, que dé lo mejor de mí y que ayude al equipo en lo que me toque. Así trate de hacerlo cuando me tocó”, declaró Lautaro, quien además se animó a trazar un paralelismo entre el básquet y el fútbol: “Los pivoteos y los movimientos con el cuerpo que hacía mi padre en el fútbol son los que capaz saco para hacerlos hoy en mi juego en la cancha. Igual él mucho no se mete, me dice que le dé para adelante y que haga lo que yo sé hacer”.

Te puede interesar: Boca Juniors le ganó 1-0 a Tigre con gol de Merentiel y sumó su tercera victoria consecutiva en la Liga Profesional

Ahora se ilusiona con un lugar en el seleccionado argentino de cara al Mundial Sub 19 que se disputará a partir del 24 de junio en Hungría. La Albiceleste compartirá grupo con Corea del Sur, el anfitrión Hungría y Turquía, que será rival del debut en la fecha mencionada en la ciudad de Debrecen.

Seguir leyendo: