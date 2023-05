El “Método Gallardo” en Ferro: un alcanzapelotas aportó en el gol del equipo, se abrazó con un jugador y lloró de la emoción

Alcanzapelotas de Ferro ayuda para un gol y se emociona

Ferro Carril Oeste y Deportivo Riestra empataron 2-2 ayer en Caballito por la Fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional. Sin embargo, la nota la dio un juvenil del equipo local, que fue protagonista desde fuera de los límites del campo de juego aportando una cuota de concentración y velocidad que le permitió al Verdolaga llegar al empate parcial en la primera mitad. El “Método Gallardo” con los alcanzapelotas, aplicado por el entrenador Jorge Cordon en Oeste.

Riestra ganaba 1-0 por el tempranero tanto de Gustavo Fernández a los 5 minutos del match y a Ferro no le habían sancionado un penal por infracción de Jorge Benítez a Pablo Palacio (el árbitro Pablo Giménez la dio afuera del área pero la imagen televisiva dejó claro que había sido sobre la línea del área mayor). A los 22′ se lució el chico de la Octava División (Categoría 2008) llamado Joaquín Suárez que estaba recogiendo balones cerca del banco de suplentes local.

La estrategia armada por Marcelo Gallardo cuando era entrenador de River, donde instruía a los recogebolas para que “juguen” su partido y apuren la acción a favor del Millonario (hoy heredada también por Martín Demichelis) quedó como marca registrada en el fútbol argentino y se emplea hasta en el ascenso.

La figura de Ferro en el empate de Riestra: Joaquín "Pulga" Suárez, en acción

El enganche de 14 años oriundo de Venado Tuerto (Santa Fe) le pasó rápido la pelota a Hernán Grana, que madrugó a los marcadores rivales con su lateral y encontró solo a Alexander Díaz, quien centró y halló la cabeza de Palacio. El experimentado número 4 fue derecho a celebrarlo con el Pulga Suárez, a quien abrazó y le hizo saber lo valiosa que había sido su participación en la igualdad momentánea.

Segundos después, las cámaras de televisión mostraron la cara de la promesa de Ferro, que rompió en llanto por el momento que había vivido: “Estaba nervioso, me estaba comiendo las uñas. Así que al primero que vi, se la tiré. (Grana) me abrazó y me emocionó, se me cayeron las lágrimas. Todos me mandaron mensajes en el grupo de mi familia”, comentó después Joaquín en una entrevista con TyC Sports.

La historia no pudo ser redonda porque aunque Ferro se fue en ventaja al vestuario por el tanto de Martín Rodríguez, en el complemento los del Bajo Flores llegaron al empate que sería definnitivo con Milton Céliz. Sin embargo, la jornada quedará grabada para siempre en la memoria del santafesino de 14 años.

