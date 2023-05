El insólito motivo por el que Tomás Pérez no pudo debutar en la Primera de Racing: el “error de comunicación” que expuso Fernando Gago

Racing empató 1-1 con Defensa y Justicia en el estadio Noberto Tomaghello, en el encuentro válido por la decimoctava jornada de la Liga Profesional. El gol del Halcón fue anotado por Gabriel Alanis, mientras que para la Academia empató Aníbal Moreno, a los 38 y 21 minutos, de la primera y segunda parte, respectivamente.

La igualdad dejó a los locales en la quinta posición con 30 puntos, en tanto que los de Avellaneda quedaron en el 19no. Lugar con 19 unidades. Sin embargo, lo más llamativo no fue la unidad repartida que no conformó a ninguno de los dos, sino una insólita situación que ocurrió en el epílogo del encuentro.

Es que apenas pasado el minuto 41 del complemento, Fernando Gago decidió el ingreso de Tomás Pérez, el goleador de la reserva que haría su presentación en la Primera de Racing. Cuando el juvenil de 17 años estaba dispuesto a ingresar, e incluso el cartel marcaba su ingreso, a último momento el cambio se detuvo y todo fue confusión. “¡Paralo, paralo, paralo!”, gritaron con insistencia desde el banco y finalmente el chico no pudo entrar, dejando su lugar al extremo Emiliano Saliadarre en reemplazo de Nicolás Oroz.

¿El motivo? El propio Fernando Gago lo explicó en la conferencia de prensa. “Tomás jugó ayer en Reserva y al ser menor, necesita tener un día de descanso. Previo al partido saqué la cuenta y me daba que Tomás podía jugar, justo cuando iba a hacer el cambio, me dijeron que no podía jugar. Hubo un error de comunicación nomás”, explicó el entrenador, quien rápidamente fue tendencia en las redes por lo insólito del caso.

Tomás Pérez había tenido una gran actuación el día anterior, en el triunfo agónico de Racing 2-1 ante Huracán en el predio Tita Mattiussi. El juvenil rafaelino convirtió el tanto del empate que le permitió entrar en la lista de 26 convocados por Pintita, para suplir las bajas por lesión de Nicolás Reniero y Maximiliano Romero, y ser primera opción de variante del experimentado Paolo Guerrero, quien partió como titular ante el Halcón.

El juvenil Tomás Pérez había jugado el sábado en la Reserva de Racing

Lo llamativo de la situación es que Tomás Pérez sí estaba habilitado a jugar, ya que el reglamento prohíbe que un jugador dispute dos encuentros en menos de 24 horas y el juvenil había actuado con la Reserva a las 11 de la mañana del sábado. Tal como lo reconoció Gago, fue un error de comunicación y frente al miedo de ser sancionado por mala inclusión, optó por evitar su ingreso.

Así las cosas, el delantero categoría 2006 procedente de Atlético de Rafaela en 2020 deberá esperar por una nueva oportunidad para debutar en la Primera del club. Por lo pronto intentará continuar haciendo los deberes en la Reserva comandada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla.

En otro orden, Fernando Gago aseguró que el empate no fue el resultado buscado. ”No es el resultado que vinimos a buscar. Eso está claro, pero pero teniendo en cuenta que entresemana ganamos en Ecuador y que hoy también sumamos, es algo que sirve. Pero sabemos que no estamos en la posición de la tabla en la que deberíamos en el torneo”, resaltó, acerca del puesto 19, con 19 unidades y con ocho encuentros sin triunfos en el torneo local (seis derrotas y dos empates).

“La búsqueda de una mejora por parte nuestra en constante. Estamos en una racha en la que los resultados deportivos no son buenos y debemos seguir apuntando a la mejora que buscamos día a día para podemos crecer desde los puntos”, añadió el DT de la Academia. ”Durante el primer tiempo ellos tuvieron más la posesión mientras nosotros buscábamos posicionarnos de la mejor manera posible”, analizó sobre el choque frente al Halcón de Florencio Varela. ”Más allá de que el gol vino en base a un error, pudimos reponernos y lo buscamos con ímpetu hasta que conseguimos el empate”, concluyó Fernando Gago.

