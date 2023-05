La dura reacción de la periodista Agostina Scalise ante las críticas a su marido Gonzalo Marinelli por el blooper frente a Boca

Boca Juniors logró el cuarto triunfo al hilo en la Bombonera, contando el juego de la Copa Libertadores ante Deportivo Pereira, y sigue escalando posiciones en la Liga Profesional. Tras la llegada de Jorge Almirón, el Xeneize mejora partiro a partido y ya se ubica en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Esta vez fue triunfo por la mínima ante Tigre, por la fecha 18 del torneo. El tanto lo marcó Miguel Merentiel, gracias a un error del arquero del Matador, Gonzalo Marinelli, a los 13 minutos del primer tiempo. Esta conquista no pasó desapercibida en las redes y una de las personas que reaccionó fue su esposa, Agostina Scalise.

La periodista saltó en defensa de su marido por el blooper y sobre todo por un tape que se dio a conocer en el entretiempo de la transmisión, con el que se recordó el fallido del arquero de Tigre en el partido pasado frente a Boca Juniors.

Los tuits de Agostina Scalise en apoyo de su marido, Gonzalo Marinelli

“Como periodistas hay que ser objetivos y decir las cosas como son, ustedes me conocen y soy la primera. Es fútbol y los jugadores conviven con el error. Ahora, armar un compilado de errores en el ET? Me parece por lo menos tendencioso”, fue el primero de sus duros tuits. “Hermosa la transmisión resaltando errores. El enemigo arma los tapes?”, agregó.

De inmediato, su cuenta de la red social Twitter se volvió una de las más comentadas y decenas de fanáticos coincidieron con ella. Sin embargo, otros le machacaron los errores a su marido y lejos de dejarla pasar, Agostina respondió: “Te recomiendo volver al terciario para aprender un poquito de periodismo y de fútbol. Abrazoo”.

“Nunca lo vi en un entretiempo. Era obvio en post partido y en programas de la semana, claro”, continuó Scalise sobre un usuario al que también le sorprendió el tape en el entretiempo. “Nunca en un ET. Quizás a partir de ahora lo empiecen a hacer, voy a estar atenta”, ironizó Agostina que cuenta con casi 69 mil seguidores solo en la red social del pajarito.

La reacción de Agostina Scalise y el cruce con los usuarios de Twitter:

