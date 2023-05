Así está el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20: se confirmó el rival de Argentina y las 14 selecciones que ya se clasificaron

La selección argentina disputará los octavos de final del Mundial Sub 20 (Foto: Télam)

El Mundial Sub 20 continúa su curso a la espera de la última jornada de fase de grupos que se desarrolla a lo largo del domingo. Hasta el momento, ya se definieron 14 de los 16 países que participarán en los octavos de final del certamen. Argentina, Uzbekistán, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Italia, Colombia, Israel, Inglaterra, Gambia, Nigeria, Nueva Zelanda, Uruguay y Eslovaquia ya saben que disputarán la etapa de playoff.

Finalizó la definición del Grupo E con la victoria de la Celeste por la mínima ante Túnez y el empate sin goles entre Inglaterra e Irak. Aunque todavía resta definir a los cuatro mejores terceros, la derrota del cuadro africano los desplazó un lugar y aseguró el boleto de Eslovaquia por cantidad de goles a favor. Esta tarde, desde las 18, Gambia chocará con Corea del Sur y Francia buscará el milagro contra Honduras.

Además, se confirmó que la Albiceleste saltará al campo de juego el próximo miércoles 31 de mayo nuevamente en la sede de San Juan. El duelo de octavos de final se iniciará a las 18 y ya se conoce su contrincante: Nigeria, que finalizó tercero en el Grupo D compartido con Brasil e Italia. La particularidad de esta zona es que los tres sumaron seis puntos, pero el elenco africano terminó tercero por peor diferencia respecto a los otros dos: +1 contra +7 y +2 de brasileños e italianos, respectivamente. República Dominicana terminó última y sin unidades.

Japón (tercero del grupo C) que dependía de un resultado favorable en Túnez-Uruguay, no tuvo suerte y quedó eliminado. Es decir que todo se encaminó para que Argentina juegue contra Nigeria (Grupo D), que ya se aseguró ser uno de los terceros más destacados tras obtener seis puntos en la fase de grupos. Si bien estaba la variante de toparse con el tercero del Grupo E (Túnez), esa posibilidad ya no se podrá llevar a cabo porque las tres combinaciones propuestas por FIFA que emparejaban a Argentina con esa zona no se podrán cumplir.

Las combinaciones según qué selecciones clasifiquen en el tercer lugar

¿Cómo se ordenan los cruces con los terceros? Los seis países que se ubiquen en esa zona en sus grupos serán unificados en una tabla general. Los cuatro mejores serán los que accedan a la siguiente instancia. Las combinaciones que presenta la FIFA en su reglamento para este apartado son 15: en la mayoría de ellas Argentina ya tenía como rival al tercero del Grupo C.

Mientras tanto, ya están casi todos los cruces confirmados: Estados Unidos y Nueva Zelanda abrirán la fase definitoria el martes 30 de mayo a las 14.30 en Mendoza y lo seguirán Uzbekistán-Israel desde las 18 en Mendoza. El miércoles 31, Colombia inaugurará el día contra Eslovaquia a las 14.30 en San Juan. En el segundo turno, Argentina enfrentará a Nugeria e Inglaterra irá contra Italia a las 18 horas.

Luego Uruguay, Brasil y Ecuador esperan por conocer sus contrincantes una vez que termine el Grupo F.

EL CAMINO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Independientemente del partido con Nigeria, la Selección ya conoce cuál será el camino a seguir si avanza en el certamen: el ganador de la llave que protagonizará disputará los cuartos de final el domingo 4 de junio en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero desde las 14:30.

El rival en esa instancia será el ganador del duelo entre Ecuador (2° del Grupo B) y el 2° del Grupo F que hoy sería Corea del Sur, aunque también podrían ocupar ese lugar Honduras o Gambia.

Si da un paso más, la semifinal será el jueves 8 de junio en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata desde las 18hs. En ese mismo recinto se disputarán los dos últimos encuentros de este Mundial el domingo 11 de junio: el tercer puesto (14:30) y la final (18).

Es la 23ª edición de este certamen juvenil que tiene a Argentina como máximo ganador de la historia con seis títulos seguido por Brasil con cinco. En el resto de los torneos, perdió una final (1983 ante Brasil) y se ubicó en el cuarto lugar en el 2003. Después se perdió seis campeonatos, se despidió en fase de grupos de otros cuatro y se marchó en octavos o cuartos de final en cuatro oportunidades.

La última actuación fue en Polonia 2019 cuando clasificó como líder del Grupo que también tenía a Corea del Sur, Portugal y Sudáfrica como protagonistas, pero fue sorprendido en octavos de final por Malí: empató 2-2 en tiempo regular y se despidió en los penales.

LOS OCTAVOS DE FINAL

• Martes 30 de mayo:

14.30: Estados Unidos vs.Nueva Zelanda (Mendoza)

18.00: Uzbekistán vs. Israel (Mendoza)

• Miércoles 31 de mayo:

14.30: Colombia vs. Eslovaquia (San Juan)

14.30: Brasil vs. 3° B/E/F (La Plata)

18.00: Argentina vs. Nigeria (San Juan)

18.00: Inglaterra vs. Italia (La Plata)

• Jueves 1 de junio:

14.30: 1° F vs. Uruguay (Santiago del Estero)

18.00: Ecuador vs. 2°F (Santiago del Estero)

