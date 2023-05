Tras la derrota con Deportivo Pereira, qué necesita Boca Juniors para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores

Boca juniors no pudo cerrar su clasificación a octavos (REUTERS/Luisa González)

Boca Juniors perdió 1-0 frente a Deportivo Pereira en Colombia, con el tanto de Arley Rodríguez, y no pudo cerrar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El igualdad 1-1 entre Monagas y Colo Colo en Venezuela dejó a los conducidos por Jorge Almirón a un triunfo de poder acceder a la siguiente instancia. El Xeneize podría haber confirmado su lugar entre los 16 mejores equipos del principal torneo de clubes del continente, pero deberá aguardar hasta la siguiente fecha.

Luego de cuatro jornadas en la primera fase, el equipo azul y oro se mantiene en la cima con 7 unidades, aunque ahora lo alcanzó el conjunto colombiano, que igual figura debajo del equipo argentino que tiene mejor diferencia de gol (+2 contra +1).

Tercero se ubica Colo Colo con 5 puntos (-1), que este martes empató 1-1 con el Monagas en Venezuela. El Cacique mantiene sus chances de poder avanzar a la siguiente ronda y la caída del Xeneize también lo perfiló para poder plasmar ese objetivo. Ambos se enfrentarán en la siguiente fecha el 6 de junio en La Bombonera.

Para poder confirmar su avance a los octavos de final, Boca Juniors tendrá que ganarle a los chilenos y estaría llegando a los 10 puntos, sin depender del próximo resultado de Deportivo Pereira. Pero deberá aguardar hasta el cierra de la primera fase para ver si puede terminar como líder del Grupo F, ya que una victoria de los colombianos en Venezuela ante Monagas los mantendrá equiparados en unidades.

En caso de que eso ocurra, para terminar como líder, Boca Juniors tendrá que ganarle en la última jornada al Monagas y esperar que Colo Colo le saque algún punto al Pereira en Santiago.

Un empate o una derrota ante el Colo Colo en la próxima fecha, dejará a Boca Juniors sin depender de sí mismo para poder conseguir el pase a los octavos de final como líder. Una igualdad en La Bombonera haría que Boca pueda perder la cima de la zona, lo mismo una derrota, pero el panorama sería más complejo ya que los trasandinos se meterían de lleno en la lucha por la clasificación.

En el peor escenario en La Bombonera el 6 de junio, Boca Juniors recurrirá a la calculadora y comenzará a especular con que el Pereira no supere al Monagas antes del duelo en Buenos Aires. Además, que el Colo Colo no se imponga en la última jornada al Monagas. El Cacique incluso podría quedar como líder en la próxima fecha si gana en La Bombonera y si el Pereira no puede con los venezolanos. Sin embargo, en contra de los chilenos es que no tienen la misma diferencia de gol con los colombianos (-1 contra +2).

En ese hipotético marco también tendrán un papel determinante la diferencia de gol para la definición de la zona. Lo cierto es que de quedar a tiro de la clasificación y poder conseguirlo este miércoles, Boca Juniors continúa dependiendo de sí mismo para continuar en la Copa Libertadores más allá de la fase de grupos.

