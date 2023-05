El dudoso penal en contra, la distracción en el gol de Pereira y la “final” contra Colo Colo: 5 frases de Almirón tras la caída de Boca

Boca Juniors sufrió una inmerecida derrota en Colombia ante Deportivo Pereira y no pudo asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien el Xeneize no tuvo una excelente actuación, controló el juego, en especial en el complemento, pero sufrió en una de las pocas jugadas de peligro del conjunto colombiano. Sobre esta acción puntual se refirió Jorge Almirón, quien negó que su equipo tenga un déficit en las pelotas aéreas.

Te puede interesar: La gran polémica de Deportivo Pereira-Boca: por qué no debió sancionarse el penal que tapó Chiquito Romero

“No no veo ninguna debilidad en nuestro equipo en pelota aérea. No nos habían convertido hasta hora por esa vía. Simplemente había que tomar marcas. Nos costó marcar rápidamente después del penal. Ellos aprovecharon ese momento de distracción y en una de las poquitas que tuvieron anotaron. El equipo estuvo muy bien, tenemos que mejorar para no perder el control”, reconoció el entrenador de Boca Juniors en la conferencia de prensa.

El polémico penal sancionado contra Boca, que Chiquito Romero contuvo.

Te puede interesar: Boca Juniors cayó 1-0 ante Deportivo Pereira y perdió el invicto en la Copa Libertadores

Almirón habló de esta acción previa en la que Chiquito Romero le contuvo un penal a Juan Pablo Zuluaga, tres minutos antes del gol de Arley Rodríguez. “Es una jugada dudosa. Entiendo y conozco al delantero, que es un jugador con mucho oficio. Le gana la posición a Figal y lo espera, frena la carrea y es normal que por inercia después lo toque. Contra eso no se puede hacer nada. Tenemos varias cosas por delante, muchos partidos, hay que enfocarnos en el domingo y darle importancia a la Copa que es fundamental, contra Colo Colo es una final”.

Este trascendental encuentro ante los chilenos se disputará en la Bombonera el próximo martes 6 de junio. Boca Juniors es líder con 7 unidades (+2 de diferencia de gol), seguido por Deportivo Pereira con los mismos puntos (+1), Colo Colo con 5 (-1) y Monagas con 2 (-2).

“Más allá del cambio de formación, nos habíamos preparado para el partido. En los mano a mano no aprovechamos los momentos y después fue muy parejo. En el segundo tiempo, cuando mejor estábamos y controlábamos el partido, nos convierten. No nos generaban situaciones de peligro el rival, que estaba obligado a ganar y tuvimos bastante control de jugadas”, analizó Almirón, quien al mismo tiempo lamentó: “Tuvimos una a favor, con superioridad adelante y no pudimos terminar bien la jugada. En un largo se da el penal, bien atajado por Romero y el gol rápido después del penal. El final es normal, ellos se tiran atrás y no nos quedó tiempo para poder empatar. Esto seguramente nos va a dejar mucho de enseñanza”.

Te puede interesar: El feroz cruce entre Fabra y Valentini tras el gol que definió la derrota de Boca ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores

Para terminar, el DT contó que los cambios en la segunda etapa fueron tácticos y que no tuvieron nada que ver con lesiones o un mal planteo del primer tiempo. “Lo que pensamos siguió en el complemento, pero no pudimos aprovechar que quedaban mano a mano Villa, Benedetto y Briasco. Los cambios fueron por la parte física, no por lo táctico. El partido estaba completamente controlado”.

Seguir leyendo: