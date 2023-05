La gran polémica de Deportivo Pereira-Boca: por qué no debió sancionarse el penal que tapó Chiquito Romero

El árbitro Wagner Magalhaes se transformó en un infortunado protagonista del duelo entre Deportivo Pereira y Boca Juniors por el Grupo F de la Copa Libertadores. El juez ofreció una pobre actuación, le costó la conducción del encuentro y lo convirtió en un concierto de tarjetas amarillas. Además, cometió un error que pudo ser clave en la acción más controvertida del encuentro en Colombia: la fallida sanción del penal de Nicolás Figal a Ángelo Rodríguez instantes antes de la apertura del marcador del dueño de casa.

Corrían 72 minutos cuando el N° 9 corrió a pura potencia un balón largo sobre la banda izquierda. Apareado por Figal, logró colocar el cuerpo para ganar la posición y se metió en el área. El defensor apoyó sus brazos en la espalda del atacante, quien se dejó caer. Magalhaes sancionó inmediatamente el penal y el VAR, curiosamente (e igual de responsable que la principal autoridad del pleito) no llamó a revisar, por lo que entendió que la decisión fue correcta.

¿Por qué no fue penal? Porque el contacto no tuvo la fuerza suficiente como para tener identidad de infracción: es el colombiano el que se derrumba al sentir los manos de su rival en la espalda. Y el juez compró y no evaluó la fuerza aplicada. Zuluaga ejecutó a la derecha de Chiquito Romero, quien conseguió desviar el remate algo anunciado y provocó el festejo de todo el plantel auriazul. Enseguida, un auxiliar del técnico Jorge Almirón resultó expulsado por protestar. La celebración le duró poco a la visita.

Es que de un lateral llegó el centro desde la izquierda, Valentini se cerró para marcar, Arley Rodríguez se escabulló por detrás y quedó emparejado con Frank Fabra, de menor envergadura física. El punta, hermano del mencionado Ángelo, se lanzó en palomita y anotó el 1-0 que terminó sentenciando la chapa final.

Así, Pereira igualó al Xeneize en la cima de la Zona F con 7 puntos, aunque los de la Ribera están primeros por diferencia de gol (+2 contra +1). Tercero surge Colo Colo, que empató 1-1 con Monagas como visitante. Así, el grupo quedó abierto, a dos jornadas del cierre de la fase. El 6 de junio, los auriazules recibirán a los chilenos, mientras que los venezolanos serán locales ante los colombianos.

