Santiago Maratea le respondió a Guillermo Francella tras su negativa a donar en la colecta de Independiente: “¿Me vas a negar 80 pesos?”

Santiago Maratea le respondió a Guillermo Francella, quien dijo que no pondrá dinero para la colecta por Independiente

Luego de un paréntesis de seis días, Santiago Maratea reapareció en sus redes. El influencer que organizó la colecta por Independiente subió varios videos en su cuenta de Instagram y contó por qué estuvo ausente, reactivó la movida para juntar dinero por el club de Avellaneda y también se tomó el tiempo para responderle a Guillermo Francella, quien explicó por qué no se sumará a la colecta por el Rojo.

“Amigo, hola, ¿cómo están? Los extrañé, les pido disculpas, sé que desaparecí seis días. Me saturé de los mediático, pero me puse a laburar el doble en lo interno de la colecta (burocracia, organización, reuniones, etc)”, explicó.

Luego se refirió a la colecta y les informó a los seguidores diversos links para poder llegar a los 800 millones de pesos. A medida que subió videos publicó alternativas con diferentes montos para poder sumar a la mayor cantidad de personas.

Francella explicó por qué no donará dinero para la colecta de Independiente

Uno de ellos lo hizo por 80 pesos y en el siguiente video le respondió a Francella: “Le podríamos mandar esta historia a Francella. Ídolo total, yo lo amo. No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, pero me cae bien. Dijo que ‘no aportaría para esta colecta’. Pero, Guille, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?”

El actor había indicado que “no donaría porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”. Agregó que “jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”.

Por otro lado, Maratea justificó que “no se pudo invertir toda la plata de una. Creo que, por ahora, se invirtieron 600 millones. El resto está siendo revisado para asegurarnos que toda la plata que entra está justificada y sabemos de dónde viene. Primero se revisan todas las transferencias y ahí se pone a rendir”.

Maratea informó el dinero que pudieron rendir

Además, se refirió a la posibilidad de recibir donaciones fuera de la Argentina: “La cuenta del exterior es difícil porque es mucha burocracia, pero estamos con ese tema desde que arrancó la colecta y estamos a días de poder habilitarlo. Se los quiero confirmar, pero no podemos todavía”.

Cabe recordar que otra vía para poder recaudar es la subasta on line de las camisetas de ex jugadores del club como Nicolás Tagliafico, Federico Mancuello, Alan Velasco, Fabricio Bustos, Adrián Gabbarini y Oscar Ustari.

El último total publicado por Maratea

Maratea es conocido en las redes sociales por sus movidas solidarias en las que colaboró con personas que necesitaron dinero por una operación u otros temas de salud. Se interesó por el delicado momento económico/financiero de Independiente y decidió organizar la colecta para que el club de Avellaneda lograr salir a flote.

Ayer Maratea publicó en sus videos de Instagram que la colecta llegó a 788.603.201 de pesos, pero la suma siguió creciendo hasta los 792.021.749 de pesos. Este miércoles se juntaron dos millones de pesos y esta tarde, el total publicado por el influencer en su cuenta de Twitter fue de 794.270.993 de pesos.

