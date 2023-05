La fuerte respuesta de Di María a un fanático que lo tildó de “mercenario” y el feroz mensaje de su esposa: “¿Eres tonto o te pagan?”

Ángel Di María no continuaría en la Juventus de cara a la próxima temporada (REUTERS/Massimo Pinca)

Leandro Paredes y Ángel Di María fueron los refuerzos estrella de la Juventus para el comienzo de la presente temporada, pero la Vecchia Signora transitó una irregularidad permanente y la prueba de ello fue la dura derrota del último lunes contra Empoli por 4-1 como visitante frente a un rival que aseguró su permanencia en la Serie A. Ambos ingresaron desde el banco, aunque no pudieron cambiar la tónica del duelo y, en las últimas horas, una crítica descarnada de un fanático contra los campeones del mundo motivó una respuesta categórica de Fideo y, por si no quedaban dudas, su esposa, Jorgelina Cardoso, también se tomó unos minutos para dejar su mirada en redes sociales.

Te puede interesar: Aseguran que Ángel Di María no seguirá en la Juventus: el gigante español que lo tiene en el radar

El contexto de esta situación es uno de los detalles más llamativos del hecho, ya que sucedió en torno a una publicación que contenía una sola imagen con la presencia del futbolista y Cardoso junto a las dos hijas de la pareja, Mía y Pía, acompañada de un mensaje: “Gracias por estar siempre a mi lado, por seguirme a cada destino, por ‘bancarme’ cuando nadie lo hacía, por demostrarme ese amor de familia que es lo más lindo y importante qué hay en esta vida. Las amo con mi vida”. Allí, un usuario que se hace llamar Cristian Labonia atacó ferozmente a quien podría estar jugando sus últimos encuentros con esta camiseta ante la falta de un acuerdo por su continuidad: “Vete de Turín, mierda. Tú, Paredes y todos esos mercenarios que no saben lo que significa tener la camiseta de la Juve puesta. Quítense de en medio, cojones”.

Estas ofensas tuvieron una respuesta desde la otra parte porque Di María le dedicó algunos líneas al fanático: “El que no merece tener la camiseta puesta de la Juve sos vos. Porque al equipo y a los jugadores se los banca 100% hasta el final. Esto que estás haciendo es demostrar que solo estás con la Juventus en las buenas y no en las malas. Te mando un saludo grande. Yo hasta el final. No como vos”.

La respuesta de Di María a un hincha de Juventus que lo calificó de "mercenario"

En este sentido, la madre de sus hijas puntualizó en otro comentario dentro de la publicación que derivó en un cuestionamiento a las decisiones técnicas impulsadas por el técnico, Massimiliano Allegri: “Él no es el que prepara al equipo, no es el entrenador, no es el que prefiere quedarse atrás. Cállate. ¿Eres tonto o te pagan?”.

Te puede interesar: Con Messi, Di María, Benzema y Gündogan: las 15 figuras rutilantes que terminan su contrato a fin de temporada

Todas estas contraofensivas instalan un escenario de incertidumbre en el futuro del rosarino, ya que el periodista Fabrizio Romano, especializado en las transferencias en el fútbol europeo y que se distingue por tener muy buena información, afirmó en las últimas horas que “las conversaciones se rompieron entre la Juventus y Ángel Di María a pesar del optimismo de ambas partes en abril. Ya no está seguro de quedarse en la Juventus la próxima temporada; ahora se está complicando”. Y sentenció: “Di María estaría disponible como agente libre. No hay acuerdo con la Juve a partir de ahora”.

Con este panorama, en el horizonte de Fideo aparece la chance de regresar al fútbol español y en otro equipo grande, como el Atlético Madrid, que estaría interesado en sus servicios y caería como anillo al dedo al esquema de juego que suele tener el entrenador argentino Diego Simeone, con salidas rápidas de contraataque. De confirmarse esta operación, su llegada se daría a costo cero porque queda con el pase en su poder y tendría el privilegio de jugar en los dos equipos más importantes de la capital española por su pasado entre 2010 y 2014 con la camiseta del Real Madrid.

La ofensiva de Jorgelina Cardoso a las críticas contra su marido

Más allá de este detalle, Di María dejó el París Saint-Germain (PSG) después de siete temporadas en busca de nuevos aires y su primera experiencia en el fútbol italiano fue de menor a mayor. Ha jugado 38 partidos con 8 goles y 7 asistencias en 2157 minutos. Sin embargo, la eliminación en semifinales de la UEFA Europa League a manos del Sevilla y la quita de 10 puntos a los Bianconeri por el Caso Plusvalías enfriaron las negociaciones entre ambas partes. Una de las razones podría estar vinculada tranquilamente a la baja sensible de los ingresos que percibiría la escuadra, ya que el descuento de unidades lo hizo descender del 2° al 7° lugar y pasó de poder clasificarse a la Champions League a tener que contentarse, por el momento, con la Conference League de la próxima temporada.

Te puede interesar: Oficial: la Juventus fue sancionada con la quita de diez puntos en Italia y está en riesgo su clasificación para los torneos internacionales

El atacante de 35 años ya quedó en el ojo de tormenta de la prensa italiana recientemente, debido a que en abril pasado se perdió el empate ante Bologna por una dolencia física y el periódico italiano La Gazzetta dello Sport juzgó su veracidad: “Es un poco sospechosa”. El periodista del periódico italiano, Marco Guidi, afirmó que el futbolista argentino no apareció en la lista de Massimiliano Allegri por un problema en el tobillo. “Se quejó de un problema en el tobillo al descubrir que no iba a ser titular”, escribió el medio en cuestión. Y agregaron: “Habría comunicado el supuesto problema recién cuando le entregaron el dorsal reservado para los que no forman parte del 11 inicial”.

Lo cierto es que regresó a la titularidad al partido siguiente en la victoria ante Lecce por 2-1 en el Juventus Stadium y mantuvo su lugar en el triunfo ante Atalanta. La eliminación frente al Sevilla lo tuvo entre los protagonistas desde el inicio, mientras que alternó suplencia en el medio de la eliminatoria con sendos ingresos en el Calcio, ya que disputó un total de 55 minutos repartidos entre Cremonese (2-0) y Empoli (1-4).

Di María y Cardoso son padres de Mía y Pía

Seguir leyendo: