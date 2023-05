“Te amo Álvarez”: el curioso momento que vivió la Araña en la invasión de fanáticos durante los festejos del Manchester City

Un fanático del Manchester City busca a Álvarez tras el triunfo

Después de haberse consagrado matemáticamente tras la derrota del Arsenal en la previa, el Manchester City pudo festejar su nuevo título en la Premier League con una victoria ante el Chelsea en el Etihad Stadium. Rodeado de su gente, los citizens se impusieron a los Blues con un tanto de Julián Álvarez para que la fiesta sea completa.

Te puede interesar: El minuto y medio de furia de Julián Álvarez ante el Real Madrid: entró, robó la pelota y con una exquisita definición marcó el 4-0 del City

El delantero argentino se ganó rápidamente el cariño de los fanáticos ingleses a pesar de no contar con todos los minutos que desea al tener por delante a otro gran futbolista como Erling Haaland, sin embargo, lo que hizo en poco tiempo cautivó a muchos aficionados.

Tal fue así que después del silbatazo final, algunos hinchas se atrevieron a saltar al campo para celebrar el título con los protagonistas y fue uno el que corrió decidido a festejarlo con la Araña. “¡Si. Si! ¡Te amo Álvarez!”, vociferó el joven que ingresó con el teléfono en la mano a modo de cámara y alcanzó a darle un beso en la mejilla.

Te puede interesar: El particular gesto de Enzo Fernández a Julián Álvarez en el pasillo de honor del Chelsea al Manchester City por el título de la Premier League

Es que el último campeón del mundo con Argentina logró ganarse el corazón de los citizens en muy poco tiempo. En lo que respecta a su estadía en Manchester, desde el pasado mes de julio, el futbolista ya ostenta la estrella del máximo certamen de Inglaterra, va por la FA Cup (jugará la final ante el Manchester United el próximo 3 de junio) y la Champions League (disputará la definición contra el Inter en Turquía el 10/6).

Pese a estar por detrás de Haaland en la carrera, Julián fue titular en 12 ocasiones, saltó desde el banco de suplentes en 17 juegos, se quedó sin sumar minutos entre los relevos en otros 6 partidos y aportó nueve goles.

Te puede interesar: Un famoso streamer se burló en vivo de los pocos minutos de Julián Álvarez en el City: su reacción después del grito que cerró la goleada ante el Real Madrid

El nacido en Calchín ya tiene 11 títulos entre River Plate (6), la selección argentina (4 contabilizando el preolímpico Sudamericano del 2020) y el City (1). Ese palmarés puede crecer por las finales ya descriptas.

Con sus buenos rendimientos Álvarez no hace más que ponerle las cosas muy difíciles a Pep Guardiola, quien debe elegir partido a partido el mejor once inicial para presentar. Cabe recordar que además, el ex River Plate está a las puertas de entrar en el selecto grupo de jugadores que en una misma temporada han conseguido el doblete Mundial/Liga de Campeones.

En el caso de imponerse al Inter, se unirá a los alemanes Sepp Maier, Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness, Jupp Kapelmann y Sami Khedira, así como también a los franceses Christian Karembeu, Zinedine Zidane y Rapahel Varane y al brasileño Roberto Carlos.

Seguir leyendo