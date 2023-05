En España afirman que Rafael Nadal no jugará Roland Garros: el tenista llamó a conferencia de prensa para hablar sobre su futuro

Rafael Nadal no juega un torneo oficial desde el 18 de enero pasado (REUTERS/Carl Recine)

Roland Garros será el segundo Grand Slam de 2023 y el mundo del tenis esperaba volver a ver en acción a Rafael Nadal, máximo campeón del certamen en tierra batida, pero en España aseguran que el manacorí estaría por anunciar que seguirá de baja por tiempo indeterminado.

El número 14 del ranking ATP no se pudo recuperar satisfactoriamente de la lesión que había sufrido el 18 de enero en la derrota ante el estadounidense, Mackenzie McDonald, por la segunda ronda del Australian Open. “Sigue con molestias físicas y no acudirá a París a defender su corona”, firmó Nacho Encabo en el sitio español Relevo. El máximo ganador histórico de Grand Slam con 22 títulos, misma cantidad que Nole, no tiene fecha de regreso después de haberse perdido toda la gira en polvo de ladrillo.

A diferencia de esta categórica afirmación, su entorno divulgó un comunicado a la prensa dejando una nube de incertidumbre por su participación: “Buenas tardes. Mañana Rafa Nadal hará una rueda de prensa en la Rafa Nadal Academy. Si juega o no Roland Garros será comunicado entonces al igual que las razones por las que decide una cosa o la otra. Gracias”.

El español cumplirá 37 años el próximo 3 de junio, pero podría hacerlo sin pisar el torneo en el que más brilló en este deporte, siendo el jugador con más trofeos en Roland Garros con 14 títulos en las últimas 18 ediciones, con el detalle de que solo ha perdido tres encuentros en esta competición (2009, 2015 y 2021). A diferencia del curso pasado, el público francés quedaría privado de observar a su niño mimado desde el 22 de mayo al 11 de junio.

El ex número 1 del mundo solo disputó la United Cup y el primer Grand Slam de la temporada, ya que desde enero pasado permanece afuera del circuito. Horas más tarde a su caída frente a McDonald, comunicó cuál era la lesión que no lo hacía jugar en plenitud: “He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas”.

Rafael Nadal es el último campeón de Roland Garros

Desde ese momento hasta el presente, se ha bajado sistemáticamente de distintas citas relevantes, como los dos primeros Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Esto se sumó a su ausencia en Montecarlo (donde cosechó 11 coronas), Madrid y Roma, sumado al ATP 500 de Barcelona. Su idea era reaparecer a principios de mayo en el Principado, pero nunca volvió a su plenitud física. Esto provocó su drástico descenso en el escalafón, ya que se ubicaba en la segunda colocación antes de su prolongado parate.

Inicialmente, Rafa había manifestado sus primeras sensaciones por la lesión que lo aquejaba en el continente oceánico: “Han sido un par de días con dolor, pero nada comparable a lo de hoy. No sé qué está pasando, si es en el músculo, en la articulación. Hay antecedentes. Ahora siento que no puedo moverme pero no sé bien qué es hasta que haga todas las pruebas, hasta dónde llega el tema”. “No podía pegar de revés, no podía correr a por la pelota. Sólo quería acabar el partido. Eso era todo”, lamentó en conferencia de prensa.

“No puedo decir que no estoy destruido mentalmente en este momento porque estaría mintiendo. Es duro. Espero que no sea grave. He pasado por esto demasiadas veces en mi carrera, y estoy listo para hacerlo de nuevo aunque no es nada fácil. No voy a renunciar a nada”, se explayó una de las grandes figuras que quedan en el mundo tenístico después de que el 15 de septiembre pasado Roger Federer se haya retirado de la práctica profesional. En este sentido, la idea de acompañar al suizo en esta elección ha estado en la cabeza de Nadal en el último tiempo, pero siempre se mostró con ganas de revertir esta situación para volver en su máximo potencial.

En medio de su recuperación, ofreció distintos mensajes en sus redes sociales y, a comienzo de abril, explicó las razones que concluyeron en su baja de Mónaco: “Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto”.

En lo inmediato, Novak Djokovic podría tener un competidor menos en su camino y Nadal ya enfocaría su mirada en el tour de hierba, con vistas a lo que será el tercer Grand Slam de la temporada con Wimbledon, que se disputará en el Reino Unido del 3 al 16 de julio.

