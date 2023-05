Máxima tensión entre Djokovic y Norrie por un fuerte pelotazo al cuerpo: “No voy a permitir que se comporte así”

No fue una jornada tranquila para Novak Djokovic en el Masters 1.000 de Roma, más allá de que logró imponerse a Cameron Norrie por 6-3 y 6-4 para acceder a los cuartos de final del torneo. Su partido tuvo un momento de máxima tensión, con Nole siendo víctima de un fuerte pelotazo al cuerpo que provocó su furia y posterior descargo ante la prensa.

Te puede interesar: Novak Djokovic reveló por qué se le hizo “imposible” ser amigo de Rafael Nadal y Roger Federer

Djokovic, vigente campeón del torneo y gran favorito a defender el título, pudo imponer su dominio desde el arranque del partido ante un Norrie que hacía su mejor esfuerzo pero sin que fuera suficiente. En el segundo set, el jugador británico le pegó un pelotazo a las piernas del serbio, quien lo miró de forma desafiante.

Nole ya había dado el punto por perdido cuando sintió el fuerte impacto de la pelota en sus piernas. Norrie, actual número 13 del ránking, apenas extendió un poco la mano como pidiendo disculpas pero también regresó rápido a su sitio. Esa actitud no le gustó nada a Djokovic, quien lo barrió en el resto del partido.

Te puede interesar: El video de Rafael Nadal que encendió todas las alarmas de cara a Roland Garros

Al término del encuentro, el número 1 del mundo comentó ante los medios de comunicación que no quedó para nada contento con la actitud de su rival. “Vi la repetición del momento en que me golpeó. Sí, tal vez podrías decir que no me golpeó deliberadamente. No sé si me vio. Periféricamente siempre puedes ver dónde está el jugador en la pista. La pelota era súper lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto había terminado para mí. Tal vez no fue tanto por eso, pero fue una combinación de cosas”, explicó.

Novak Djokovic tuvo una jornada de furia ante Cameron Norrie en el Masters 1.000 de Roma (REUTERS)

Posteriormente, Djokovic enumeró las cosas que le molestaron de Norrie durante el desarrollo del partido: “Desde el principio hizo todas las cosas que estaban permitidas. Pudo tener un tiempo médico, se le permite golpear a un jugador, se le permite decir ‘Vamos’ en la cara más o menos en cada punto desde el primer juego. Esas son las cosas que sabemos los jugadores en los vestuarios que no es juego limpio, no es tanto en cómo nos tratamos unos a otros. Pero, de nuevo, se le permite…”

Te puede interesar: El argentino Tomás Etcheverry cumplió su sueño, tuvo contra las cuerdas a Djokovic pero se despidió del Masters 1000 de Roma

Nole agregó que tiene una buena relación con Norrie fuera de las pistas pero también que no iba a quedarse de brazos cruzados ante una actitud que le pareció ofensiva.

“Me he llevado muy bien con Cameron (Norrie) todos estos años. Entrenamos entre nosotros y es muy buen tipo fuera de la pista, así que no entiendo este tipo de actitud. Pero es lo que es. Él trajo el fuego y yo respondí. No voy a permitir que alguien se comporte así y yo solo incline la cabeza. Voy a responder a eso. Lo que pasa en la pista, lo dejamos ahí y seguimos adelante”, argumentó.

Su próximo rival será el danés Holger Rune, quien debió sufrir para vencer a Alexei Popyrin en por 6-4,5-7 y 6-4. Ya son 17 años consecutivos en los que Novak Djokovic alcanza los cuartos de final en Roma, donde ahora se medirá a una de las estrellas emergentes del circuito ATP. Será la tercera vez que Djokovic y Rune se vean las caras, siendo que el último duelo fue en la final del Masters 1.000 de París del año pasado con triunfo y conquista del trofeo para el danés por 3-6, 6-3, 7-5.

Seguir leyendo: