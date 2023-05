Novak Djokovic reveló por qué se le hizo “imposible” ser amigo de Rafael Nadal y Roger Federer

Federer, Nadal y Djokovic, en la última Laver Cup, que marcó la despedida de Roger del circuito (Reuters/Andrew Boyers)

Novak Djokovic nunca pasa inadvertido. Ni dentro de los courts ni ante los micrófonos. Mientras disputa el Masters 1000 de Roma (este martes se mide ante Cameron Norrie por los octavos de final), el serbio, de 35 años, le dio una entrevista al diario Corriere della Sera en la que profundizó sobre su relación con Roger Federer y Rafael Nadal, los otros miembros del Big Three que dominó el tenis en las últimas décadas. El N° 1 del mundo explicó cómo usó la rivalidad como combustible, pero al mismo tiempo reveló por qué se le hizo “imposible” ser amigo de sus admirados contendientes.

“Nunca hemos sido amigos. Entre rivales no se puede. Con Nadal al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero, incluso con él, la amistad es imposible. En los últimos quince años los he visto más que a mi madre”, bromeó para matizar su sentencia. Entre ellos muchas veces hubo diferencias por la conducción de la ATP, aunque también han sabido unir fuerzas en el Team Europe de la Laver Cup, como sucedió en 2022, en la edición en la que el suizo colgó la raqueta.

“Gracias a Nadal y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto siento gratitud hacia ellos”, supo resaltar en cuanto a cómo la puja por ser el mejor tenista del momento lo alimentó. Y hasta dio ejemplos respecto de cómo la competencia avivó su fuego interior. Por caso, la final de Wimbledon ante el oriundo de Basilea de 2019, en la que el público estuvo en su contra.

“La audiencia estaba gritando ‘Roger, Roger’ y dentro de mí los gritos se convirtieron en ‘Novak, Novak’. Aquella final fue uno de los partidos de la vida”, evocó. En Australia 2023 , Nole logró su Grand Slam N° 22, misma cantidad que Nadal (que hoy lucha contra las lesiones para volver al circuito) y dos más que Roger. “En la mayoría de los torneos, cuando jugué contra Federer y contra Nadal, la multitud estaba en mi contra. Me dije a mí mismo: ‘Tienes que desarrollar la fuerza dentro de tu cabeza, de lo contrario nunca ganarás’. Pero no es cosa fácil transformar el apoyo opuesto en energía. No siempre funciona. Como dijo Michael Jordan: ‘Fallé, fallé, fallé; y gané'”, confesó la fórmula que lo llevó al éxito, que intentará seguir abonando en la actual temporada, en la que su principal adversario viene siendo el español Carlos Alcaraz, que en Roma tropezó sorpresivamente en dos sets ante el húngaro Fabián Marozsán.

