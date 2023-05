Javier Mascherano contó la particular charla entre su hijo de seis años y Lionel Messi por Whatsapp: “Se quedó helado”

El día que el hijo de Mascherano le escribió a Messi y le prometió sacarse una foto juntos

Javier Mascherano disfruta su segunda oportunidad al mando de la selección argentina Sub 20 de cara al Mundial que iniciará en el país el próximo 20 de mayo cuando la Albiceleste enfrente a Uzbekistán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Jefecito viene teniendo intensas jornadas de entrenamientos con el plantel que eligió a dedo y aprovechó para relajar de tanta tensión en una conversación amena con AFA Estudio.

Dentro de las anécdotas que recordó, comentó la oportunidad en la que Bruno, su hijo de seis años, comenzó a tomar consciencia de quién fue su padre deportivamente. “El nene desde antes del Mundial se ha fanatizado de una manera con el fútbol. Me vuelve loco. Antes del Mundial le mandábamos mensajes a Leo. Él empezó a darse cuenta de que el papá jugó al fútbol hace poco tiempo. Va viendo fotos en la computadora y empezó con el tema de decir: ‘Quiero sacarme una foto con Messi’. Bueno, mandale un audio. Esto fue antes del Mundial y Leo le contestaba. ‘Decile a tu papá que cuando vaya a casa para Navidad te lleve’. Se encontró que de la nada pasó lo que pasó”, arrancó el ex volante central.

Y agregó sobre el momento de la imagen junto al nuevo contacto al que le escribe Bruno: “Llegó el momento y cuando lo llevé era una cosa de tocarme la pierna y preguntarme si Leo era el real. Mirá que no para de hablar, pero por media hora se quedó helado. Ahora le escribe y manda audios al Chiqui. Cuando puedo ir al predio, me quiero sacar fotos en la copa. El Chiqui le contesta encima, un personaje”.

La foto de Bruno junto a Lionel Messi en Rosario (Foto: Instagram)

Por otro lado, hicieron un repaso de los goles que anotó a lo largo de su carrera y Mascherano se detuvo a hablar en uno específico: el penal que pateó en el FC Barcelona. “Antes de los partidos normalmente hacíamos algunas finalizaciones. A Luis Enrique le gustaba mucho el tema de hacer competición. Y yo la verdad que siempre andaba bien. Siempre me día: ‘Cómo puede ser que acá en el entrenamiento hagas estos goles y en los partidos no’. En los partidos llegaba al área rival y veía el precipicio. Era algo psicológico”, reveló.

En la fecha 34 de La Liga 2016/17, el Jefecito tomó el balón y marcó su primer tanto con la camiseta blaugrana ante el Osasuna en el Camp Nou: “Me volvían loco con que no me podía ir del Barcelona sin meter un gol. Piqué y toda la banda loca esa me volvió loco para patear. Yo no iba a patear, no quería patear, Leo me lo ofreció un montón de veces y no quería. Los hinchas empezaron a presionar, me jodían bastante dentro del plantel y se terminó dando”.

El Jefecito ejecutó una pena máxima para irse del club con un gol en su registro

Luego del debut del sábado 20, los siguiente partidos de la Selección serán el martes 23 ante Guatemala, otra vez en Santiago del Estero (18hs) y el viernes 26 contra Nueva Zelanda en San Juan (18hs). Hay mucha expectativa en el público local y las entradas para la final se agotaron en 48 horas. El equipo argentino buscará su séptima consagración en la categoría en la que supo coronarse en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

