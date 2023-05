Así sería la nueva Bombonera en la Isla Demarchi: en cuánto tiempo se construiría, el naming y cuál es la idea para el actual estadio

Render nueva Bombonera en Isla Demarchi

Jorge Reale, candidato opositor en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre próximo en Boca Juniors, fue por más con su proyecto de construir una Nueva Bombonera en la Isla Demarchi. Hace algunas semanas había compartido cada punto de su plan en exclusiva con Infobae, pero el jueves pasado presentó un nuevo video en el que se distingue cómo se vería la nueva cancha desde adentro. El boceto generó muchísimas y variadas opiniones en el Mundo Boca.

“Ya no se habla tanto de si un nuevo estadio sí o no, me discuten los puentes, dicen que no es tan viable y cómo vamos a hacer con lo económico. Qué bueno que estemos discutiendo lo que hay que discutir, o sea cómo lo vamos a hacer. Me parece que dimos un gran paso. Los que dicen que no es posible lo hacen porque quieren bajarle el precio”, sostuvo el empresario mendocino que se contactó con Jorge Amor Ameal para detallarle cuestiones sobre su master plan.

Dentro del oficialismo mantienen el plan de Bombonera 360. El siguiente paso será presentar un proyecto de rezonificación en la Legislatura porteña, algo que se retrasó debido al runrún político a nivel nacional que reina en la actualidad, según fuentes de la Ribera. A la brevedad el socio Fabián Fiori presentará el render de Esloveno Plus, otro proyecto considerado apolítico que se pondrá sobre la mesa. Y desde el otro frente opositor, liderado por Andrés Ibarra con el apoyo de Mauricio Macri, darán paso a la idea de la construcción de un nuevo estadio en terrenos contiguos a la actual Bombonera en Casa Amarilla. Respecto a la Nueva Bombonera en la Isla Demarchi, es válido repasar algunos ítems de relevancia.

· Cuánto tardaría en construirse la Nueva Bombonera

Cuatro años, el plazo en el que se levantaría la Nueva Bombonera una vez que el Gobierno ceda los terrenos en la Isla Demarchi

Jorge Reale aseguró que si están disponibles los recursos económicos y estructurales, en cuatro años se puede culminar la obra completa. Pero remarcó que será importante el “papelerío” previo, vinculado a la adquisición de los terrenos de una isla en la que hay empresas y gente trabajando diariamente. Es decir que, si el dirigente opositor resultara electo en diciembre de este año y los trabajos comienzan en enero de 2024, Boca podría tener nueva cancha en 2028.

· Cuál es la estrategia para apoderarse de los terrenos federales

Los fanáticos accederían al nuevo estadio a través de tres puentes peatonales

Como las tierras pertenecen al Estado, la hipotética nueva dirigencia debería sentarse a negociar su cesión: “No le estamos pidiendo al Gobierno, le estamos ofreciendo una oportunidad de hacer una obra que generará un montón de cosas, imagen, ingresos y la matriz visual de la Ciudad de Buenos Aires. El estadio pasará a ser una de las postales de Argentina y el país se sentirá orgulloso”. En tanto, advirtió que el estadio se levantaría “en altura” para que todo lo relacionado a las actuales labores sobre el agua persistan.

Reale especula con la candidatura de Argentina como una de las sedes mundialistas para 2030 junto a Paraguay, Uruguay y Chile. El empresario mendocino considera que si la FIFA designa al cuarteto sudamericano, entonces el Gobierno debería escuchar su propuesta para construir el que sería el estadio con mayor aforo del continente y uno de los más amplios del mundo. Estudia un plan de pagos a largo plazo o alguna otra alternativa que surja. Además, Reale aseguró que se llevó a cabo un estudio del suelo y del impacto ambiental antes de seguir adelante con los planos y renders.

· A cuánto ascendería el aforo y la idea de que sea sede mundialista en 2030

Reale aseguró que ya tuvo contactos con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

Con 52 mil plateas y 60 mil populares, la capacidad de la Nueva Bombonera en la Isla Demarchi ascendería a 112 mil. Con la venia del arquitecto Enrique Lombardi, ex presidente de Estudiantes de La Plata que ideó el estadio Uno del Pincha y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se planifica un estadio con normas FIFA y Conmebol. “Charlé con Alejandro Domínguez (presidente del ente sudamericano), me felicitó por el proyecto y me dijo que sería un estadio posible para finales únicas. Podrían venir desde cualquier parte del mundo a jugar finales a Argentina”, amplió Reale.

· El naming y el plan económico para materializarla

El nuevo estadio quedaría en una plataforma sobre el agua

Si bien Reale afirmó que no sería necesario depender de un capital privado que aportara su nombre en el estadio (tal como hizo River con el Monumental), sí admitió que los ingresos por naming serían un envión importante para dar el segundo paso después de la cesión deterrenos. Esa inyección de dólares haría mover los hilos del master plan y reflejaría de inmediato su posible concreción.

“Si a las 30 mil nuevas plateas las vendemos por adelantado a diez años como hicieron todos los clubes que construyeron estadios nuevos, a un promedio de 1.000 dólares, tendríamos 300 millones de dólares de ingresos. A eso habría que sumarle la venta de palcos y los estacionamientos (de los 600 cupos actuales pasaría a haber 4.500). Sumando todo, habría más de 400 millones de dólares. Es difícil plantear un proyecto en Argentina por la variación cambiaria, pero no teniendo en cuenta que somos Boca”, sentenció Reale.

· Qué pasará con la actual Bombonera

"La actual Bombonera no se tocaría", aseguró Reale (Tomas Cuesta/Getty Images)

El Alberto J. Armando continuaría tal como está: “A la Bombonera la vamos a mantener siempre muy bien y la seguiremos remodelando. Jugaremos ahí partidos que consideremos importantes. Ahí tiene que crecer el fútbol femenino y jugarse todas las finales de las inferiores. Es nuestro templo y tiene que seguir estándo ahí. Esto es lo más importante que tiene nuestro proyecto, que nosotros no tocamos la Bombonera”, fue lo que mencionó Reale.

Otra de las cosas que marcó el dirigente opositor es que los fanáticos no deberían preocuparse por la logística para llegar al nuevo estadio ya que como está situado a “8 o 9 cuadras” del actual, concurrirían de la misma forma que para dirigirse a la Bombonera hoy con la salvedad de esa caminata y cruce de los puentes peatonales. “Imaginate 100 mil personas caminando por La Boca de un lado a otro lo que significaría para los comercios. La gente iría en el mismo bondi o dejaría su vehículo en el mismo lugar en que lo hace ahora”, concluyó.

