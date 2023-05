Martín Payero, otra vez figura: el plan de Boca Juniors para lograr su continuidad por expreso pedido de Jorge Almirón

Martín Payero fue una de las figuras del encuentro que Boca Juniors le ganó a Belgrano en la Bombonera. El mediocampista retornó al primer equipo, luego de la suspensión que le impidió jugar el Superclásico ante River Plate el fin de semana pasado en el estadio Monumental, y volvió a marcar un gol, como ocurrió ante Racing Club como local quince días atrás, y frente a Rosario Central como visitante, por la fecha anterior, la jornada 13 disputada el 23 de abril en el Gigante de Arroyito.

Te puede interesar: Polémica en La Bombonera: por qué el gol de Darío Benedetto en Boca-Belgrano debió ser anulado

El futbolista de 24 tiene vínculo hasta mitad de año, fecha en la cual se vencerá su préstamo y deberá retornar al Middlesbrough de la segunda división de Inglaterra. Sin embargo, hay una intención del club, por expreso pedido del entrenador Jorge Almirón, de lograr la continuidad del ex Banfield y desde el Consejo de Fútbol xeneize tomaron nota.

Si bien el futbolista tiene intenciones de continuar, es el goleador de la era Almirón con cuatro conquistas, hay un tema económico que no es menor. Boca Juniors cuenta con una cláusula de prioridad de compra una vez que se venza su préstamo, pero el mismo es de seis millones de dólares. Por el elevado monto, desde el club argentino buscarán acordar un nuevo préstamo.

Te puede interesar: Sebastián Battaglia y Julio César Falcioni vuelven al ruedo como entrenadores: los dos clubes con los que ya acordaron de palabra

Sin embargo, hay otro tema que no es menor y es que para que esta nueva cesión se lleve a cabo, Martín Payero antes deberá acordar una renovación de su vínculo con Middlesbrough inglés ya que su contrato vencerá a mediados de 2024. Teniendo en cuenta que es del agrado de Jorge Almirón, la dirigencia de Boca Juniors hará el esfuerzo para complacer al nuevo entrenador y no perder una pieza que se tornó fundamental en los últimos encuentros, sobre todo porque el segundo semestre estará el gran objetivo del club que es la Copa Libertadores.

Martín Payero anotó un gol y fue una de las figuras en la victoria de Boca Juniors ante Belgrano en la Bombonera (Foto Baires Deportes)

“Los primeros meses fueron difíciles, claramente Boca te modifica todo, lo bueno y lo malo. Intento disfrutarlo hoy. También me costó adaptarme a lo que era todo, pero no puedo pasar por alto que a los tres meses conseguí mi primer título y a los dos, el segundo”, reconoció Payero en diálogo con Sebastián Luzuriaga, en su canal de You Tube.

Te puede interesar: Boca Juniors en alerta tras el Superclásico: ya son 14 las bajas del plantel y lo sufre Jorge Almirón

“Se vive muy intensamente y si lo vivís a esa altura lo disfrutás. Muchas veces hay cosas que te exceden y otras no, pero trato de disfrutar, es un club gigante por donde lo veas. Vas a la cancha y ves que está llena, vas perdiendo y cantan el doble, es algo magnífico, nunca lo viví y es algo hermoso”, agregó el ex Banfield y Talleres de Córdoba, quien destacó el rol de los hinchas xeneizes: “Te aporta un plus y es todos los fines de semana, no solo en La Bombonera, sino a donde vayas, en cualquier provincia, siempre va a estar lleno y te van a alentar, Estarlo ahí y vivirlo es diferente no tenés dimensión”.

Por supuesto, el entrenador está al tanto de las dificultades de lograr la continuidad de Martín Payero, por lo que le bajó un nombre al Consejo de Fútbol como Plan B. Se trata de un viejo conocido por Jorge Almirón como lo es Tomás Belmonte, a quien dirigió en su último paso por Lanús. A favor del DT, Juan Román Riquelme ya le había echado el ojo al futbolista granate de 24 años cuando Arturo Vidal rechazó el ofrecimiento en el mercado de pases último.

Seguir leyendo: