La decisión que tomó Ramón Díaz tras el accidente de su hijo Michael en el que murió su nuera

Ramón Díaz anunció que no seguirá dirigiendo al Al Hilal por cuestiones familiares

Una tragedia marcó a la familia de Ramón Díaz en el mes de marzo. Michael Díaz, su hijo menor, chocó frontalmente con otro vehículo en la localidad bonaerense de 9 de julio, y en el hecho murieron su esposa, Bárbara Olivier, y Aldo Flaqué, el conductor del otro automóvil. Esa misma jornada, con Emiliano, su heredero mayor, tuvieron que salir al campo de juego honrando su compromiso como orientadores del Al Hilal de Arabia Saudita. Un par de días después, el histórico ex delantero de River viajó al país para acompañar a Michael y a su pequeño nieto Milo. Luego, debió regresar a Asia.

Te puede interesar: Ramón Díaz se consagró campeón en Arabia Saudita con Al-Hilal y es el DT argentino más ganador de la historia

Sin embargo, el ex DT del Millonario, San Lorenzo e Independiente tomó una decisión y la comunicó en las redes sociales: dejará de ser el orientador del gigante asiático para acompañar a Michael enmedio de su profundo dolor. Así lo comunicó en un video en las redes sociales, que además fue traducido al árabe por uno de sus colaboradores.

“Primero quiero agradecer a los hinchas, a la administración, a los jugadores, por todo lo que me dieron, la oportunidad de estar en un gran club Estoy viviendo un momento difícil, complicado, por eso tengo que regresar a Argentina para acompañar nuevamente a mi familia. Gracias a todos el mundo en Arabia Saudita, por cómo me han tratado. Les pido disculpas nuevamente, los quiero mucho y seguramente va a seguir ganando”, dijo en su breve pero sentido discurso.

El vehículo en el que viajaban Michael Díaz y su familia

Todo indica que Emiliano, su principal ayudante de campo (también lo acompaña el Malevo Osmar Ferreyra) continuará al frente del equipo hasta fin de año, aunque probablemente él también desee estar en Argentina para apuntalar a su hermano y a Milo. Hace un mes y medio exteriorizó ese sentimiento a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Furor por Messi en Arabia Saudita: la presión de los fans del Al-Hilal que obligó al presidente a aclarar los rumores

“Te extraño y te amo con mi alma”, publicó en Instagram, junto a una foto del ex lateral de San Telmo y el Ciclón. “No me va a alcanzar la vida para devolver todo el cariño y el apoyo que me dieron a mí y a mi familia en este momento difícil. Gracias a todos”, rubricó.

Vale resaltar que Michael Díaz, quien en la colisión sufrió una fractura de fémur y traumatismo de tórax, fue imputado por “doble homicidio culposo” por el fiscal de la UFI N°4 de Mercedes, Lisandro Masson, quien investiga el siniestro vial.

Te puede interesar: En Francia aseguran que Lionel Messi acordó un contrato récord para jugar en Al Hilal de Arabia Saudita

A los 63 años, Ramón pone en pausa su carrera anteponiendo su familia. En esta última etapa en Al Hilal obtuvo tres títulos (el último, la Copa del Rey de Campeones hace unos días) y llegó a la final del Mundial de Clubes ante el Real Madrid. Antes, pasó por Libertad de Paraguay, la selección guaraní, Al Ittihad también de Arabia Saudita, Pyramids de Egipto y Al Nasr SC de Emiratos Árabes.

Seguir leyendo: