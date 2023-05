El tenso ida y vuelta entre Cardona y un hincha de Platense: “Por lo menos yo tengo dientes”

Tenso cruce de Cardona con un hincha de Platense

Desde que Edwin Cardona llegó a Racing su rendimiento ha sido decepcionante. El volante con pasado en Boca se sumó a la Academia en 2022 como una apuesta para jerarquizar el plantel. Sin embargo, las lesiones y las malas producciones lo han llevado al banco de suplentes y en la actualidad está lejos de ganarse un lugar en el once que presenta Fernando Gago fecha a fecha.

A pesar del pésimo presente que atraviesa el equipo de Avellaneda, con la escasa cosecha de un punto de los últimos 21 posibles en la Liga Profesional y la llamativa vulnerabilidad que presenta la defensa al afianzarse como la más goleada del torneo doméstico, Pintita opta por otras opciones en lugar de darle minutos al experimentado mediocampista colombiano.

El paisa no es la primera vez que se cruza con un simpatizante. Alguna vez le hizo gestos al público de Racing en el Cilindro, mientras estaba realizando la entrada en calor. Y en la última presentación frente a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, Cardona volvió a protagonizar un tenso ida y vuelta con un fanático del Calamar.

“Cardona, estás más gordo que yo”, le dijo un fanático que se encontraba en la zona donde los micros dejan a los protagonistas para que ingresen a los vestuarios. Y con una velocidad que no tiene ninguna relación con la que demuestra en las canchas, el volante surgido de Atlético Nacional de Medellín respondió: “Yo tengo dientes, boludo”.

Probablemente el fanático del Marrón haya celebrado la goleada del conjunto de Martín Palermo. Sobre todo con la tercera conquista de Nicolás Servetto, quien selló el 3 a 0 mediante el penal que el propio Cardona le cometió a Ignacio Schor en el segundo tiempo.

El colombiano ingresó cuando faltaban 17 minutos para la finalización del partido en lugar de Emiliano Saliadarre, uno de los juveniles por los que apostó Gago. La dura derrota puso en jaque al proyecto del estratega, quien a pesar de no encontrar soluciones en la Academia se sostiene en el cargo por la posibilidad latente de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. “No pensé en dar un paso al costado. Mi conclusión es que no es fin de ciclo”, declaró el DT en la conferencia de prensa luego de la caída sufrida ante Platense. La incógnita se instala sobre cómo reaccionará el Cilindro, si la Academia sumara una nueva frustración en su próximo compromiso frente a Vélez. El viernes se escuchará al pueblo racinguista.

