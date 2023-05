El equipo inédito que probó Almirón en Boca Juniors y el temor de sumar la 12ª baja por lesión

Almirón ya tiene un posible 11 en la cabeza para recibir a Belgrano de Córdoba

Un equipo entero con bajas: así es como afrontará Boca Juniors su siguiente compromiso por la Liga Profesional. El rival para el match que comenzará a las 19 horas este domingo en la Bombonera será el encumbrado Belgrano de Córdoba, que marcha cuarto en la tabla de posiciones y se ilusiona con pelearle el título a River hasta las últimas consecuencias. Jorge Almirón arma un rompecabezas con la alineación que ya tiene en la cabeza.

Te puede interesar: ¿Por qué Jorge Almirón no usó a Luis Advíncula de extremo en Boca Juniors? Peruano apareció como lateral ante River Plate

A saber: los juveniles Lautaro Di Lollo y Valentín Barco ya quedaron afectados a la Selección Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría en las próximas semanas; Marcos Rojo, Bruno Valdez, Exequiel Zeballos y Luca Langoni siguen recuperándose de sus respectivas lesiones; Alan Varela y Pol Fernández llegaron al límite de amonestaciones en el Superclásico; y Nicolás Valentini, Equi Fernández (le dieron dos fechas por reincidente) y Miguel Merentiel vieron la roja frente al Millonario.

A los 11 no disponibles que tiene el cuerpo técnico (Almirón también recibió dos fechas de suspensión por ser reincidente ya que había sido echado contra Rosario Central además de River) se le podría sumar una más: la de Luis Advíncula. El peruano se realizó estudios por una molestia muscular que lo aquejó en las últimas horas y los resultados determinaron que no hay lesión. Sin embargo, no sería arriesgado y el que es número puesto para ocupar su lugar es Norberto Briasco.

Luis Advíncula podría sumarse a la lista de bajas de Boca Juniors

Pero no todas son malas en la Ribera, ya que Almirón recuperó a Frank Fabra y Darío Benedetto (repuestos de sendas lesiones) y Martín Payero (purgó una fecha de suspensión tras ver la roja contra Racing antes del Superclásico). Aunque todavía no está confirmada, la alineación xeneize sería con: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Martín Payero, Cristian Medina, Óscar Romero; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Te puede interesar: Boca Juniors anunció sus convocados para el Superclásico: no están ni Fabra ni Benedetto

De confirmarse este once, quedarían fuera de consideración futbolistas como Agustín Sandez (entró por Barco sobre el final ante River), Esteban Rolón (otro de los que ingresó en Núñez), Juan Ramírez (volvería tras su lesión pero iría al banco de suplentes) y Luis Vázquez (venía de ser titular en el Monumental). Lo llamativo de la formación es la posición de Medina, que esta semana fue víctima de un violento robo, ubicado como volante central.

En las próximas horas se conocerá la nómina de concentrados y se determinará si Advíncula se suma a la delegación que enfrentará al Pirata en busca de recuperarse como local.

Te puede interesar: Boca Juniors en alerta tras el Superclásico: ya son 14 las bajas del plantel y lo sufre Jorge Almirón

Seguir leyendo: