“¿Se dieron cuenta que están jugando un Superclásico?”: la furiosa crítica de Almirón a los jugadores de Boca en el entretiempo ante River

ESPN contó la intimidad del vestuario después de los primeros 45 minutos

La derrota de Boca Juniors ante River Plate estuvo signada por la polémica, a causa del penal cobrado sobre la hora para el dueño de casa en el Estadio Monumental, pero una de las cosas que más llamó la atención fue la pobre producción del Xeneize en los primeros 45 minutos sin ningún remate al arco de Franco Armani y totalmente replegado ante el asedio local. La mejoría mostrada en el complemento daba cuenta de una charla en duros términos de Jorge Almirón en el entretiempo, cuya intimidad fue revelada en la tarde de este miércoles.

A 72 horas del Superclásico, el programa de ESPN, EquipoF, detalló cuáles fueron las frases más importantes de esa charla. El conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, tiró la primera punta: “Miren que Almirón no les dijo a los jugadores ‘Muchachos, culito atrás y nos cuidamos’. No les dijo eso”. A continuación, mantuvo un cruce con Roberto Leto, periodista encargado del día a día del club: “¿Vos sabés lo que les dijo a los jugadores?”.

Ante ese desafío, Leto reveló algunas frases que habrían salido de la boca del entrenador en las entrañas del Monumental: “Les dijo: ‘No están haciendo lo que les dije. Están todos retraídos y temerosos. Deben jugar de otra manera, esto no fue lo que habíamos pensado. Tienen que salir a jugar el partido. Así que sueltense, que se suelten más los laterales’”. En ese preciso instante, Vignolo arremetió con otra afirmación: “‘Yo llegué a Boca para ser protagonista. No somos un equipo para especular. ¿Qué les pasa? ¿Se dieron cuenta que están jugando un clásico?’”.

La escasa producción ofensiva del equipo distaba mucho de lo exhibido frente a Racing por la Liga Profesional y Colo Colo en la Copa Libertadores. Justamente, Leto alertó el mal planteo del entrenador en la primera parte, aunque el Pollo contraatacó: “¿Y si Almirón lo plantea y los jugadores lo hacen mal?”.

Esa planificación tuvo un gran interrogante sobre los motivos que lo llevaron al director técnico a colocar una línea de cinco defensores en Núñez, después de haber empleado una defensa con cuatro hombres en los últimos encuentros. Esta fue una de las cuestiones en las que se adentró Morena Beltrán: “Tiene que explicar porque puso una línea de cinco. Si después se dio que el equipo estaba 20 metros más atrás porque River lo llevó a eso o porque el equipo no estaba suelto, pero que explique el motivo”. Ante la necesidad de una aclaración, Leto ofreció una mirada: “¿Sabes por qué puso la línea de 5? Estaba convencido que River iba a jugar con dos delanteros”. Vale destacar que la presencia de Miguel Borja era una de las dudas para el encuentro, pero finalmente ingresó desde el banco.

“Almirón estaba molesto y por eso Boca se soltó más en el segundo tiempo”, continuó. Además, contradijo a Vignolo, quien había asegurado que cualquier persona “firmaba” el empate en Boca y que “servía” para cerrar una semana sin derrotas. “Yo no la firmaba”, mostró su enfado el histórico reportero de la Ribera.

Más allá de este cruce, Beltrán fue una de las últimas voces que se alzó en el debate y apuntó contra el DT con pasado en San Lorenzo y Lanús: “No se le puede eximir la responsabilidad a Almirón cuando el primer tiempo es tan flojo. Los jugadores tienen responsabilidad, pero es compartida”.

Un resumen sencillo del duelo se puede encontrar en la figura de Boca Juniors. Sergio Chiquito Romero se mostró muy activo para tapar distintos avances de los dirigidos por Martín Demichelis y fue una de las piezas claves de la estructura visitante, pero la pena máxima ejecutada por Borja terminó de inclinar la balanza en favor del líder de la Liga Profesional, que acumula 37 de 45 unidades posibles.

Sin Copa Libertadores en el horizonte, el Xeneize podrá aprovechar esta semana para pensar en recuperarse de este traspié el próximo domingo desde las 19 ante Belgrano en la Bombonera por la fecha 16 del campeonato, donde marcha en la 14° posición con 18 puntos. Además, es líder del Grupo F en el certamen continental con siete puntos, por delante de Deportivo Pereira, Colo Colo y Monagas.

