La profunda confesión de Mascherano a Ruggeri: la razón que lo había llevado a renunciar a la Selección Sub 20

“No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”.

La frase salió de la boca de Javier Mascherano en enero después de que la Selección Sub 20 fuera derrotada por Colombia y quedar eliminada del Sudamericano de la categoría que entregaba boletos para el Mundial y los Juegos Olímpicos. Meses después, con la baja de Indonesia como sede del máximo certamen y el anuncio de que la Argentina sería la anfitriona, desde la AFA pudieron convencer al Jefecito para que siguiera en el cargo y esta semana contó los detalles de aquella decisión.

El actual entrenador del combinado juvenil habló con F90, el ciclo de ESPN, y reconoció que después de la caída en el torneo celebrado en Ecuador sintió que su apellido podía ser una carga para sus propios jugadores:

“Muchas veces siento que uno tiene que replantearse si es la persona indicada para estar en este lugar, porque en muchos casos quizás sé que mi nombre apegado a la selección argentino ha sido muy fuerte, sobre todo en este último tiempo, donde claramente el hecho de no haber ganado nada como futbolista quizás es en algún sentido para mucha gente un punto a tocar y yo tengo la responsabilidad de no trasmitirle esa mochila a los chicos”.

Fue ante una pregunta de Oscar Ruggeri sobre este tema, que Mascherano se soltó: “Quizás en algún momento pensé que mi nombre era contraproducente para los chicos, no nos tenemos que olvidar que yo estoy dirigiendo chicos de 18-19 años que no tienen que cargar con ninguna mochila porque están empezando su carrera. Mi carrera como futbolista terminó y ahora estoy iniciando una como entrenador, pero en ese sentido me lo replanteé muchas veces. Era el punto más profundo en esto de decir ‘Che yo estoy acá ¿pero no será también mi nombre una carga para ellos que no se pueden desenvolver con la tranquilidad de chicos de 18-19-20 años?’”.

Además, se mostró optimista de cara al futuro porque cree que comenzar por el trabajo con futbolistas chicos es la mejor manera: “Cuando uno decide seguir en el fútbol, en este caso como entrenador, lo hace con la ilusión de poder hacer las cosas de la mejor manera posible. En mi caso, quería empezar en un proceso de juvenil porque creo que después del retiro hay que acomodar todas las ideas que tenés en la cabeza y el fútbol juvenil te da el espacio y el tiempo para ir probando ciertas cosas. Esto no significa que yo estoy usando la sub 20 como un experimento”.

*Mascherano contó cómo fue su charla con Messi

Al ser consultado sobre por qué decidió finalmente no renunciar y seguir en el cargo durante el Mundial que se disputará en el país, fue claro: “Terminaron inclinando la balanza los que están en el día a día y me dijeron que creían que yo era la persona que debía estar acá”. En este punto, contó que charló incluso con Lionel Messi sobre si debía o no continuar: “Con Leo siempre hablamos de temas personales porque tenemos una amistad de hace muchos años pero tampoco es que necesitaba un apoyo o una palabra suya para seguir. Sí que él me dio su parecer en esto y uno obviamente escucha porque más allá de su conocimiento, viene desde el cariño. Así que también valoré sus palabras en su momento”.

Argentina tendrá este jueves un amistoso contra República Dominicana a las 15.30 y los jugadores se quedarán concentrados en el Complejo 2 en Ezeiza hasta pocos días antes del debut del sábado 20 de mayo en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero ante Uzbekistán, en uno de los cuatro partidos que habrá ese día. El martes 23 de mayo volverá a presentarse en esa sede por el segundo encuentro del Grupo A contra Guatemala. El cierre para el anfitrión del torneo será el viernes 26 de mayo en el Bicentenario de San Juan contra Nueva Zelanda. Los tres encuentros se disputarán desde las 18.

