Las perlitas de la práctica del Sub 20 en el umbral del Mundial: el pedido de Mascherano, el golazo de Luka Romero y el único ausente

El delantero marcó un golazo en la práctica de la selección argentina

El sábado 20 de mayo la Argentina debutará en el Mundial Sub 20 ante Uzbekistán en Santiago del Estero y esta semana comenzó los trabajos en el predio de Ezeiza. Con Javier Mascherano al frente, acompañado de Leandro Stillitano, el combinado nacional se prepara para afrontar un certamen trascendental después del traspié en el sudamericano a comienzos de año y este martes se pudo ver algo de lo que busca el técnico.

Te puede interesar: Arranca la preparación de la Selección Sub 20 para el Mundial en Argentina: la agenda de la semana y el primer amistoso confirmado

Cabe aclarar que el entrenador no pudo contar con todos los futbolistas que pretendía ya que Real Madrid, Brighton y Manchester United se negaron a ceder a Nicolás Paz, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, respectivamente, pero esto no significa que la Albiceleste no cuente con un plantel a la altura del certamen que se viene.

Una de las piezas claves será seguramente Luka Romero quien a los 18 años se ha acostumbrado a sumar minutos en Lazio, después de su paso por Mallorca. Justamente en los minutos en los que se abrió la práctica a la prensa se pudo ver algo de los movimientos del delantero en un fútbol reducido. Fue 9 vs 9 ante el combinado juvenil del ascenso en donde el joven nacido en México pero de padres argentinos se lució con dos goles con su sello: rompiendo de un extremo hacia el centro.

Te puede interesar: Mascherano rompió el silencio tras el Sudamericano: la charla clave con Scaloni para su continuidad y por qué Garnacho no jugará el Mundial

Su buena pegada será para aprovechar en este plantel al que en los próximos días se sumará Matías Soulé, proveniente de Juventus. El delantero es el único ausente de los 21 convocados y posiblemente sea considerado como titular en el seleccionado de Mascherano que esta tarde apostó por Máximo Perrone, Federico Redondo y Gino Infantino, como los encargados de generar fútbol en el mediocampo. Abajo sumaron minutos Lautaro Di Lollo, Agustín Giay y arriba estuvieron el ya mencionado Romero, acompañado de Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto.

“Masche nos pide que juguemos sueltos y que juguemos al fútbol”, comentó Redondo, hijo de Fernando y que actualmente juega en Argentinos Juniors, en una breve charla con Infobae y la prensa acreditada. “Recién arrancamos, queremos ser protagonistas, todos los partidos como marca la historia de la selección”, agregó sobre lo que buscará el equipo en el Mundial sub 20.

Te puede interesar: Javier Mascherano define la lista de Argentina para el Mundial Sub 20 con Buonanotte y Luka Romero en la mira

Otro de los que habló fue Mateo Tanlongo, quien llegó este año al Sportnig de Lisboa después de surgir en Rosario Central, y contó la charla que mantuvieron los jugadores sobre la eliminación en primera ronda del Sudamericano de Ecuador: “No lo tomamos como una revancha, es borrón y cuenta nueva. Lo que pasó en el Sudamericano ya está, ahora hay que arrancar de cero y empezar a construir. Eso lo hablamos entre los jugadores, ya está lo que pasó en el Sudamericano”.

Además, se mostró muy feliz de haber sido tenido en cuenta y emocionado por contar con esta oportunidad que se presentó después de que FIbFA le sacara la sede a Indonesia y la AFA hiciera rápidas gestiones para ofrecerse como reemplazante. “Es una sensación inexplicable, es algo único, todos los jugadores quieren estar acá. Es una emoción entrar con mi familia al predio, es un desafío que todo jugador quiere tener y vamos a afrontarlo de la mejor manera posible”.

Argentina tendrá este jueves un amistoso contra República Dominicana a las 15.30 y los jugadores se quedarán concentrados en el Complejo 2 en Ezeiza hasta pocos días antes del debut del sábado 20 de mayo en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero ante Uzbekistán, en uno de los cuatro partidos que habrá ese día. El martes 23 de mayo volverá a presentarse en esa sede por el segundo encuentro del Grupo A contra Guatemala. El cierre para el anfitrión del torneo será el viernes 26 de mayo en el Bicentenario de San Juan contra Nueva Zelanda. Los tres encuentros se disputarán desde las 18.

Los convocados para la selección argentina sub 20

Seguir leyendo: