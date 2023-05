Cómo nació el libro infantil sobre Messi que Antonela Roccuzzo celebró en redes: la carta que el autor le envió al futbolista

"Leo y la lámpara mágica" ya está disponible en el mercado

A lo largo de su carrera, Lionel Messi fue recolectando distintos apodos y adjetivos que sirvieron para poner en palabras lo que representó y representa como futbolista en el mundo. El último de ellos, y el que mejor le sienta después de poner a su país en lo más alto a nivel deportivo, sin dudas es el de “Héroe”, cuyo significado, según la Real Academia Española, es: “Varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes”.

Y como todo héroe, el capitán de la selección argentina tiene una historia digna de ser contada. Una aventura que puede plasmarse en las tres partes más importantes que conlleva una narración: inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, una sola persona tuvo la capacidad de compactar 20 años de carrera en 40 páginas ilustradas para crear un encantador relato que emocionó hasta a la propia Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista.

“Para mí que Thiago, Ciro y Mateo pudieron leerlo. Yo en mi cabeza me imagino a Anto leyéndoles el libro o incluso a ellos mismos con el cuento en la mano”, asegura a Infobae Matias Merck, autor de Leo y la lámpara mágica, una obra que comenzó como una publicación en Facebook y que terminó en las manos de Antonela Roccuzzo en formato de libro, tal como lo mostró ella en sus redes sociales.

La storie que compartió Antonela Roccuzzo con el libro

“Lo publiqué en la página de Facebook donde escribo el 22 de diciembre, cuatro días después del campeonato del mundo. Ese cuento fue reposteándose hasta que llegó a 500 mil lectores, 70 mil likes y 1400 comentarios, entre los que había muchos que me pedían que hiciera un libro”, explica el autor sobre cómo se originó la idea. “Entonces empecé a buscar un dibujante para hacerlo, busqué un muy buen dibujante (Gustavo Desimone), nos pusimos de acuerdo y trabajamos juntos”, agrega.

La historia de Lionel Messi, llena de obstáculos, éxitos, fracasos y superaciones, se hizo conocida mundialmente, pero este escritor de 60 años logró encontrarle una vuelta para transformarla en una ficción maravillosa que resulta imposible dejar de leer por más que ya se conozca el final.

“Cuenta la historia de Leo desde el principio. Un niño que le cuesta crecer pero que lleva consigo una lámpara mágica desde chiquito que cada vez que la frota la gente queda fascinada con lo que hace. A medida que crece, esa lámpara lo acompaña. Entre los personajes también está Emiliano Martínez (como El Dibu), Montiel (como Cachete) y Ángel Di María (como El Fideo), entre otros”, detalla el ex estudiante de diseño gráfico.

“El libro va evolucionando desde su salida de Argentina (el país de los Toma Mate) y su llegada a España (el país de los Come Paella), hasta que se hace famoso y cumple su sueño de salir campeón del mundo. Eso se mezcla con el punto de su familia (con Antonela y los chicos) y también con las críticas que recibió durante una parte de su carrera”, hasta que finalmente, tras frotar la lámpara por última vez, “el Dibu, como si fuera el genio, sale de adentro para atajar los penales”.

“Eso que eran frustraciones se transforman en alegrías. La primera la Copa América, después la Finalisima y finalmente la Copa del Mundo. El libro termina con la gente festejando en las calles de Buenos Aires. La alegría de un pueblo es lo que quise transmitir desde el principio”, reconoce.

leoylalamparamagica

Pero el paso de ser una publicación en una red social a convertirse en un cuento infantil fue tan solo el comienzo de algo impensado que se estaba gestando. “Me pareció correcto enviárselo a Messi después de ver la repercusión que tuvo. Imposible es la palabra más cercana que encuentro para explicar lo que fue dar con su dirección y hacérselo llegar, pero la conseguí después de una intensa búsqueda. Ni yo me lo creo, le mandé una carta muy seria junto al libro expresándole mi reconocimiento a él como persona”, detalla Matías.

Aquel texto con el que acompañó su obra decía: “Sr Lionel Messi y Familia. “Leo y la Lámpara mágica” es un libro infantil que nació luego de que publiqué el 22 de diciembre del 2022 en Facebook en mi página de la Selección de Argentina un relato muy similar a lo escrito en el cuento del libro. El pequeño cuento se hizo viral. En muchos de los comentarios los lectores pedían el libro ilustrado del cuento y agradecían la historia. Fue así que a principios de este año, viajé a Buenos Aires a publicar el cuento. Inmediatamente con algunos ejemplares de muestra se sintió el éxito y la aceptación de los niños y de algunos jóvenes y adultos también. Es una historia que refleja los valores que Usted comunica y que llevan Alegrías, Sueños y Esperanzas a las nuevas generaciones. Espero que acepte estos libros de obsequio y que lo disfruten junto a su familia. Tuve mucho cuidado en no usar ningún nombre y ninguna referencia, guardando siempre el respeto y la admiración hacia su carrera ejemplar. Desde ya agradezco su lectura y quizás en algún momento si usted lo desea podemos conversar por whatsapp. Vivo una parte del año en Argentina y el resto en Francia, en Burdeos. Espero que acepte mis más sinceros y respetuosos saludos”.

Si bien esa carta no tuvo una respuesta directa, este oriundo de Mendoza afirma que, “el verdadero reconocimiento llegó cuando Antonela posteó en sus redes el libro diciendo que lo iba a usar para llevar a la cama a los niños. Eso es espectacular, no se me podía haber ocurrido algo mejor”. “Ellos (Thiago, Ciro y Mateo) deben imaginarse algo muy divertido, aparte que está el papá, la mamá y ellos, también están el Dibu, el Fideo y hasta Ronaldinho. Ellos seguro compartieron muchas cosas con estos jugadores, seguramente se habrán divertido”, añade.

Al ser consultado sobre si este ejemplar llegó a las manos de otros miembros de la Selección, el hombre que se desempeña además como empresario en el mundo de la marroquinería bromea: “Ahora tengo que conseguir la dirección del Dibu, no se si será más fácil o más difícil que la de Leo. Pero si es por mi se lo mando mañana. Quiero que le llegue a él, a Fideo, hasta al Kun, que está excelentemente dibujado”.

Uno de los dibujos del cuento

Finalmente, y para todos los amantes de esta aventura, Merk desliza la posibilidad de una continuación. “Tengo un proyecto en mente a futuro que es el cuento del Dibu. La idea es hacer la saga de los campeones del mundo y el siguiente en la lista es él. Sé que tiene una vida muy interesante, triste al principio, pero también de superación”.

Cabe destacar que este libro está distribuido en 60 bibliotecas populares de Argentina para que los niños tengan acceso gratuito. Además, el autor propuso hacer una tirada económica para que los ejemplares estén al alcance de todos: “El libro está todo listo, lo único que habría que hacer es imprimirlo en un formato un poco más económico para que cada fanático de Leo pueda tenerlo en su casa”.

